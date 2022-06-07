Gönüllü üniversite öğrencileri köy okuluna kütüphane kurdu - Son Dakika
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Gönüllü üniversite öğrencileri köy okuluna kütüphane kurdu

07.06.2022 15:11
Gönüllü üniversite öğrencileri köy okuluna kütüphane kurdu

Hakkari'de Damla Projesi kapsamında faaliyet yürüten gönüllü 45 üniversite öğrencileri, Şemdinli ilçesindeki bir mezranın okulunda kütüphane oluşturdu, öğrencilere yönelik etkinlik yaptı.

Hakkari'de Damla Projesi kapsamında faaliyet yürüten gönüllü 45 üniversite öğrencileri, Şemdinli ilçesindeki bir mezranın okulunda kütüphane oluşturdu, öğrencilere yönelik etkinlik yaptı.

Üniversitenin internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, üniversite bünyesindeki gönüllü öğrenciler, ilçenin Çatalca Köyü Soğuksu Mezrası İlk ve Ortaokulunda etkinlik düzenledi.

Okulda kütüphane kuran öğrenciler, birlikte oyun oynadığı küçük öğrencilerin güzel zaman geçirmesini sağladı.

Ardından Bağlar köyündeki Seyyid Taha-i Hakkari'nin türbesini ziyaret ederek çevre temizliği yapan topluluk üyeleri, mesire alanında kuş yemlikleri yaptı.

Etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdurrahman Dodurgalı, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Çiçek, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Aksoy, Yabancı Diller Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erdal Bingöl, Seyyid Taha Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Kaplan, Damla Topluluk Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Saim Gündoğan, Araştırma Görevlisi Yusuf Tekin, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Yılmaz Demir ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Feridun Alp de katıldı.

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Kaynak: AA

Araştırma, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gönüllü üniversite öğrencileri köy okuluna kütüphane kurdu - Son Dakika

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