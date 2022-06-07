Gönüllü üniversite öğrencileri köy okuluna kütüphane kurdu

Etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdurrahman Dodurgalı , İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Çiçek , Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Aksoy , Yabancı Diller Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erdal Bingöl , Seyyid Taha Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Kaplan , Damla Topluluk Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Saim Gündoğan, Araştırma Görevlisi Yusuf Tekin , Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Yılmaz Demir ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Feridun Alp de katıldı.

Hakkari 'de Damla Projesi kapsamında faaliyet yürüten gönüllü 45 üniversite öğrencileri, Şemdinli ilçesindeki bir mezranın okulunda kütüphane oluşturdu, öğrencilere yönelik etkinlik yaptı.

Kaynak: AA

Araştırma, Hakkari, Güncel, Son Dakika

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