GÖNÜLLÜ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ KÖY OKULUNU BOYADI - Son Dakika
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GÖNÜLLÜ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ KÖY OKULUNU BOYADI

08.10.2022 11:54

MANİSA'da, çoğunluğu kız öğrencilerden oluşan gönüllü üniversite öğrencileri, ellerine rulo ve fırçayı alarak köy okulunun duvarlarını boyadı.

MANİSA'da, çoğunluğu kız öğrencilerden oluşan gönüllü üniversite öğrencileri, ellerine rulo ve fırçayı alarak köy okulunun duvarlarını boyadı. Okul duvarlarının renklendiği etkinlikle ilgili bilgi veren Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Bazı okullarımızda badana, bazılarında ise gerekli görülmesi halinde bahçelerine oyun alanları yapıyoruz, olanları ise yeniliyoruz dedi.

Manisa'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Şehzadeler Gençlik Merkezi'nde bir araya gelen üniversite öğrencileri, ziyaret ettikleri kırsal Aşağıçobanisa Mahallesi'ndeki Ahmet Ferit Giritligil İlkokulu'nda boyama etkinliği düzenledi. Etkinliğe Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen de katıldı. Bahçedeki oyun alanlarını da yenileyen Özmen ve öğrenciler, ellerine rulo ve fırçayı alarak okulunun duvarlarını boyadı. Duvarlar çizilen resimlerle renklendi.

KÖY OKULLARINA GELEREK, BOYAMA ETKİNLİKLERİ DÜZENLİYORUZ'

Projelerin devam edeceğini belirten Özmen, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz bünyesinde gençlik merkezlerimizdeki öğrencilerimizle birlikte zaman zaman köy okullarına gelerek, boyama etkinlikleri düzenliyoruz. Bazı okullarımızda badana, bazılarında ise gerekli görülmesi halinde bahçelerine oyun alanları yapıyoruz, olanları ise yeniliyoruz. Bugün ben de iznimi fırsat bilerek, öğrencilerimizle bir araya geldim. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezlerimizdeki tüm öğrenciler, Manisa'nın her ilçesinde ihtiyaç sahibi okullarımızla ilgileniyor. Duvarlarını boyuyor, resimler yapıyoruz. Keyifli oluyor ve yaparken eğleniyoruz dedi. Özmen, Okul Müdürü Zekai Şahin, emeği geçen öğrencilere teşekkür etti. Etkinliğe katılan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rekreasyon Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Eylül Dutkin, Çocukları çok seven biriyim. Okuldaki oyun alanlarını renklendirdik. Çocuklar renkli oyun alanlarını görünce sevinçleri arttı. Çocuklarla oyun oynadık ve birlikte mutlu olduk ifadelerini kullandı.Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Esra Çoban ise Etkinliğe katıldığım için çok heyecanlıyım. Gençlik merkezi bünyesinde güzel işler yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz diye konuştu.

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Kaynak: DHA

gençlik, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÖNÜLLÜ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ KÖY OKULUNU BOYADI - Son Dakika

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