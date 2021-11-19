Gönüllü üniversite öğrencileri Manyas'ta temizlik yaptı - Son Dakika

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Manyas Meslek Yüksek Okulunun gönüllü öğrencileri ilçede temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Öğretim Görevlisi Mehmet İsel ile Manyas Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Nurgül Çelik'in öncülüğünde bir araya gelen öğrenciler Manyas Çarşı Camisi'nde bahçe temizliği yaptı.

Cami bahçesine çiçek soğanları diken öğrenciler, bahçedeki yaprakları toplayıp, bankları boyadı.

Öğrenciler, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan şehit polis Cem Genç'in kabrinde bakım yaparak, çiçek dikti.

Şehidin annesi Nurten ve babası Mehmet Genç ile Manyas Müftüsü Abdullah Bostan'ın da katıldığı etkinlikte dua edildi.