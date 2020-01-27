Gönüllü veterinerler depremden etkilenen hayvanları tedavi etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gönüllü veterinerler depremden etkilenen hayvanları tedavi etti - Son Dakika

Gönüllü veterinerler depremden etkilenen hayvanları tedavi etti

6 saat önce

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde gönüllü veteriner hekimler, depremden etkilenen sokak hayvanlarına yardım eli uzattı.

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde gönüllü veteriner hekimler, depremden etkilenen sokak hayvanlarına yardım eli uzattı.

Doğanyol'da depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, bölgeye gelen veteriner hekimler, araçlarıyla sokak sokak dolaşarak ihtiyacı olan hayvanların yardımına koşuyor.

Veteriner hekimler, ilçede depremin en çok etkilediği yer olan Gökçe Mahallesi'nde "Aslan" adı verilen bir sokak köpeğinin tedavisini gerçekleştirdi.

Veteriner Hekim Mehmet Celal Aldemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde incelemelerde bulunurken ihbar üzerine küçük köpeğe müdahalede bulunduklarını söyledi.

Aldemir, "Hayvanın bağırsaklarının dışarı çıkması problemi vardı. Genelde bu problem yavru köpeklerde kabızlığa bağlı sık karşılaştığımız bir durum. Büyük ihtimalle depremin verdiği stres kaynağıyla küçük köpek bu duruma gelmiş. İlk müdahalesini yaptık. Hayvan sahipleri burada, bakmak isterlerse onlara bırakacağız yoksa alıp belediyenin bakım evine göndereceğiz." dedi.

Aldemir, Doğanyol ve Pütürge ilçesinde yardıma ihtiyacı bulunan hayvanlara destek olduklarını belirterek, "Bugün ilçelerde Türk Veteriner Hekimler Birliğinin öncülüğünde Malatya Veteriner Hekimler Odası olarak buradayız. Bundan sonraki günlerde de serbest veteriner arkadaşlarımız nöbetleşe bu bölgede olacak ve hasta hayvanlara gereken müdahaleyi yapacağız. Bugün 10'a yakın hayvana müdahalede bulunduk." diye konuştu.

Gökçe Mahallesi'nde yaşayan 12 yaşındaki Enes Akın, mahallede barınan "Aslan" adını verdikleri köpeğin depremden sonra rahatsızlandığını anlattı.

Durumu bir büyüklerinin veterinerlere bildirdiğini aktaran Akın, "Köpek, ilk önce kötü değildi ama gün geçtikte kötüleştiğini gördük. Veterinerler geldi, tedavi etti." ifadesini kullandı.

Gönüllü veterinerler depremden etkilenen hayvanları tedavi etti

Doğanyol, Malatya, Gökçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:27 Kaynak: AA
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