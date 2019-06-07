Gönüllüler bayramlaşma kültürünü yaşatmak için köy köy geziyor

Ağrı
'da sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Yeşilay
ve Gençlik Merkezi gönüllüleri Ramazan Bayramı
dolayısıyla köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Cep telefonlarından mesaj atmak yerine bayramlaşma kültürünün devam ettirilmesi için köylerdeki evlere giden gönüllüler, yaşlı vatandaşların bayramlarını kutlayıp ellerini öptü.
Yüz yüze bayramlaşmanın önemine dikkati çekmek için köylerdeki vatandaşların evlerine misafir olan gönüllüler, çay içip sohbet ederek keyifli vakit geçirdi.
Gönüllü öğrenciler, çocuklara da bayram şekeri dağıtıp birlikte uçurtma uçurarak eğlenceli vakit geçirdi.
Yeşilay Ağrı Şube Başkanı Cihangir
Aslan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramında çok sayıda köye gidip vatandaşlarla bayramlaştıklarını söyledi.
Köylerde hiç tanımadıkları vatandaşların bayramını kutlamanın sevincini yaşadıklarını dile getiren Aslan, şunları kaydetti:
"Bayramlaşma kültürünü canlı tutmak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Murathan köyü başta olmak üzere çevre köylere gidip bayramlaştık. Yaşlı amca ve teyzelerle bayramlaşıp çayları içerek sohbet ettik. Hem biz hem onlar çok mutlu olduk. Son dönemlerde yapılan bayramlaşmalar cep telefonuyla gönderilen mesajlarla oluyor. Bayramların böyle kutlanması çok üzücü bir hadise. Telefonla mesaj atmak yerine yüz yüze, gönül gönüle bayramlaşma yapmak için gönüllülerimizle böyle bir etkinliği hayata geçirdik."