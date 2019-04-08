Gönüllüler Buluşması" Etkinliği

Diyarbakır
'da "Çocuk Evleri"nde kalan 59 çocuk için doğum günü etkinliği düzenledi. Hasan Basri Güzeloğlu
, Türk Kızılayı Kayapınar
Şubesi ile TÜGVA'nın organize ettiği programda yaptığı konuşmada, çocuklarla bir arada olmaktan mutlu olduğunu söyledi.
Çocukların iyi yetiştirilmesinin en öncelikleri olduğunu işaret eden Güzeloğlu, şöyle dedi:
"Her biriniz bizim için çok önemli bir değersiniz. Aynı zamanda güvencemiz, geleceğimiz ve güzelliğimizsiniz. Her birinizin, ister evinde, ister sosyal çevresinde, her anlamıyla imanlı, sağlıklı, bilgili ve iddialı bir birey olmasını istiyoruz. Hayatı karşılarken iddianızı hiç yitirmeden, bilgi temelinde, milli ve manevi duygularla teçhiz edilmiş, her alanda bu ülkenin geleceğine ve gelişmesine katkı koyacak bir yetişkin olmanızı arzuluyoruz."
Konuşmaların ardından çocuklar için pasta kesildi. Katılımcılar çocuklarla ebru yaptı, masa tenisi ve langırt oynadı.
Programa Dicle Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Sur
Kaymakamı Abdullah Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, İl Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Demir
, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Halit Açar, 50 vakıf üyesi genç de katıldı.