Gönüllüler Cizre'de esnafı ziyaret ederek Kur'an'ı Kerim öğretiyor - Son Dakika

Gönüllüler Cizre'de esnafı ziyaret ederek Kur'an'ı Kerim öğretiyor

ŞIRNAK Şırnak İl Müftülüğü tarafından başlatılan proje kapsamında Cizre'de Kur'an'ı Kerim bilmeyen vatandaşlara gönüllüler Kur'an-ı Kerim ve temel bilgiler eğitimi veriyor.

Cizre İlçe Müftülüğüne bağlı imamlar, Kur'an-ı Kerim ile tanışmayan esnafı günlük ziyaret ederek hem Kur'an-ı Kerim öğretiyor, hem de temel dini bilgiler ve fıkhi konularda vatandaşları bilgilendiriyor.

Kur'an Gönüllüleri Sahada Projesi hakkında bilgi veren Cizre İlçe Müftüsü Süleyman Baran, amaçlarının Kur'an-ı Kerimle buluşmayan kimsenin kalmaması olduğunu belirtti. Baran, "Cizre'de Kur'an Gönüllüleri Sahada projemiz il müftülüğümüz öncülüğünde Vali Bey'in himayesinde tüm hızı ile devam ediyor. Camiye gelemeyen, yatalak olan ya da Kur'an-ı Kerimle buluşmamış olan vatandaşlarımızı Kur'an-ı Kerim'i buluşturmak ve onlara Kuranı Kerimi öğretiyoruz. Bununla beraber dini bilgiler, siyer-i nebi ve onlara ibadetlerinde lazım olabilecek fıkhi bilgileri onlara öğretmektir" dedi.

Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyenlerin iş yerlerine gidip Allah'ın kitabını öğrettiklerini ifade eden Baran, "Vatandaşlarımız sadece bize 15 dakikalarını verseler biz onlara Allah'ın kitabını öğreteceğimize inanıyoruz. Proje kapsamında her hocamız en az 2, en fazla 5 kişi olmak suretiyle kendilerinin belirledikleri vakitte her gün onları ziyaret ederek, Kur'an Kerimi götürür ve onlara Allah'ın kitabını öğretmek suretiyle Kur'an günlerde sahada projemize yürütmeye çalışacağız" diye konuştu.