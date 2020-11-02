Gönüllüler dayanışmayla depremzedelerin acısını hafifletmeye çalışıyor - Son Dakika

Gönüllüler dayanışmayla depremzedelerin acısını hafifletmeye çalışıyor

02.11.2020 11:09

İzmir'deki depremle evlerinden ayrı, parklara kurulan çadırlarda geceyi geçiren depremzedelere yemek dağıtan gönüllüler, dayanışmayla acıları hafifletmeye çalışıyor.

İzmir'deki depremle evlerinden ayrı, parklara kurulan çadırlarda geceyi geçiren depremzedelere yemek dağıtan gönüllüler, dayanışmayla acıları hafifletmeye çalışıyor.

Ege Denizi'nde, Seferihisar açıklarında cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde, İzmir'de yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Titizlikle yürütülen arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan depremzedelere ulaşmak için zamana karşı mücadele veriliyor.

Evlerinde oluşan hasar nedeniyle depremzedeler, geceyi AFAD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından farklı bölgelerde kurulan çadırlarda geçiriyor.

Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yiyecek içecek ikramı yapılan depremzedelerden bazıları, ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.

Yardım faaliyetlerine gönüllüler de destek veriyor.

Günde 100 kişiye sıcak yemek ikram ediyorlar

Kentte taksicilik yapan 50 yaşındaki Mustafa Demirkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor zamanlarda birlik ve beraberliğin önemine işaret etti.

Depremle yaşanılan acıların dindirilmesi için devletin ve milletin yek vücut olduğunu anlatan Demirkan, vatandaşların da kendi imkanlarıyla yardımda bulunmaya çalıştığını aktardı.

Demirkan, Bayraklı'da depremden zarar görenlerin konakladığı parklarda, insanlara sıcak yemek dağıtma fikrini arkadaşlarıyla paylaştığını belirterek, "Kendi imkanlarımızla öğünde 100 kişilik olmak üzere sıcak yemek hazırlıyoruz. Çocuk parkına tezgahı kurduk, dışarıda kalmış çadırda konaklayan depremzedelere ulaşmaya çalışıyoruz. Ekip olarak gün içerisinde 2 öğün hazırlığımızı yapıp geliyoruz. Bu süreç boyunca devam edecek." diye konuştu.

"Anadolu insanı ekmeğini paylaşır"

Dayanışmanın Türk kültüründeki yerine dikkati çeken Demirkan, "Yiyeceğini paylaşmak, kültürümüzdenden gelen güzellik. Anadolu insanı ekmeğini paylaşır. Özümüzde paylaşmak vardır. Zor zamanlardan geçiyoruz, genlerimizde olan bir şeyi yapıyoruz. Paylaşarak bu zor günlerin üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

"Bu zor zamanlarda maksat yardımlaşmak"

Restoran işletmecisi Onur Elmalı da ise gün içerisinde bin adet kumanyayı depremzedelere dağıtıyor.

İşletmesinde hazırladıkları kumanya ve içecekleri parklarda vatandaşlara ikram ettiklerini söyleyen Elmalı, şunları kaydetti:

"Bir nebze faydamız olsun istedik. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İnsanlara ikramda bulunduğumuzda 'Allah razı olsun' dediklerinde bizler mahcup oluyoruz aslında. Böyle bir şey yaşanmasa da gelmeseydik ama yaşanacakmış. İlk günden itibaren ikrama başladık. Herkese yetişmeye çalışıyoruz. Burada insanlar geceyi çadırlarda geçiriyor. Bin adet dağıtıyoruz. Bu zor zamanlarda maksat yardımlaşmak."

Gönüllüler dayanışmayla depremzedelerin acısını hafifletmeye çalışıyor
Gönüllüler dayanışmayla depremzedelerin acısını hafifletmeye çalışıyor
Gönüllüler dayanışmayla depremzedelerin acısını hafifletmeye çalışıyor
Gönüllüler dayanışmayla depremzedelerin acısını hafifletmeye çalışıyor

Seferihisar, Ege Denizi, İzmir, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gönüllüler dayanışmayla depremzedelerin acısını hafifletmeye çalışıyor - Son Dakika


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