Gönüllüler, deprem bölgesinde destek veriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gönüllüler, deprem bölgesinde destek veriyor - Son Dakika

Gönüllüler, deprem bölgesinde destek veriyor

7 saat önce

Elazığ'da yaşanan depremin ardından bütün kurumların olduğu gibi gönüllülerde destek veriyor.

Gönüllüler, deprem bölgesinde destek veriyor, System.String[]

Elazığ'da yaşanan depremin ardından bütün kurumların olduğu gibi gönüllülerde destek veriyor. Eğitim ve Araştırma Platformu NewsPDR'nin gönüllü ekipleri de bölgede depremzedelere destek verdi.


Türkiye'nin her bölgesinde gönüllüsü bulunan yapılanma, Niğde, Mardin ve Elazığ bölge temsilciliklerinden ve genel merkezin yer aldığı Mersin'den klinik psikolog ve psikolojik danışmanları psikososyal müdahale ekibinde yer almaları için görevlendirdi. Deprem sonrası bölgeye intikal eden ekip, Valilik ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonu ile Salıbaba, Çatal Çeşme, Olgunlar, Sanayi, Kızılay, Cumhuriyet, Mustafa Paşa, Kırklar, Ramada ve Karşıyaka bölgelerinde görev alan gönüllüler, sahaya çıkarak çalışmalarını yoğunlaştırdı.Gönüllüler, depremzedelerin yakınları ve depreme maruz kalan bireylerin kaygılarını gidermek için psikososyal destekler verdi.


Depremin hemen ardından psikososyal müdahale ekibi olarak harekete geçtiklerini aktaran Dernek Başkanı Psikolojik Danışman Osman Azad Kazan"Psikolojik ilk yardım hizmeti için materyallerimizi hazırladık valilik ile görüştük ve bölgeye gittik. Koşullar ne olursa olsun insanların ruhuna dokunmak bizi teşvik ediyor. Kışla camisinde bulunan taziyeye de gittik, Kültür Parkta bulunan çadırkente de. Kendilerini güvende hissetmeleri, hizmetlere ulaşmaları, kaygılarını gidermeleri ve sağlıklı düşünmelerini sağlamak için plan dahilinde psikolojik ilkyardım hizmeti sunduk. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz "dedi. - ELAZIĞ

Mersin, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:54 Kaynak: İHA
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