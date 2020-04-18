Gönüllüler ekmek pişirdi, çorba kaynattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gönüllüler ekmek pişirdi, çorba kaynattı - Son Dakika

Gönüllüler ekmek pişirdi, çorba kaynattı

6 saat önce

MERSİN'de, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar için gönüllüler tarafından ekmek pişirildi, çorba kaynatıldı.

Gönüllüler ekmek pişirdi, çorba kaynattı, System.String[]

MERSİN'de, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar için gönüllüler tarafından ekmek pişirildi, çorba kaynatıldı.

Akdeniz Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle, hafta sonunu evde geçirecek olan ihtiyaç sahibi ailelerin yanı sıra, yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşlar için Mahalle Evleri'nde çalışan gönüllü kadınlardan oluşan bir ekip aracılığıyla yufka ekmek yaptı ve çorba pişirdi. Hazırlanan binlerce ekmek ve sıcak çorba, ilçe sınırları içerisindeki 65 mahalle muhtarlıkları aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

Belediye Başkanı Gültak; Kazanlı Mahalle evinde kurs alan kadınlar ile gönüllülerin katılımıyla kurulan ekip sayesinde, Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceklerini söyledi. Sokağa çıkma yasağı süresince hiç kimsenin mağdur olmaması için, belediye olarak tüm imkanları seferber edeceklerini söyleyen Başkan Gültak, geçtiğimiz hafta sonu vatandaşlara ücretsiz 20 bin ekmek dağıttıklarını belirtti. Akdeniz Belediyesi bu defa Kazanlı'da bulunan bir ekmek üretim tesisini faaliyete geçirdi. Tesis içinde ayrıca geçici bir aşevi de kuruldu. Bu sayede ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere binlerce ekmek ve de çorba dolusu kaseler hazırlandı.

Belediye Başkan Mustafa Gültak, "Salgına karşı alınan tüm tedbirlere lütfen uyup, mecbur kalmadıkça evlerimizden çıkmayalım. Özellikle de hafta sonu iki gün boyunca uygulanacak sokağa çıkma yasağına kesinlikle uyalım. Devletimiz, hükümetimiz ve diğer tüm devlet birimleri gibi Akdeniz Belediyemiz de insanlarımız için teyakkuz halinde olacak. Kriz masamız aracılığıyla gerekli tüm tedbirleri aldık ve hazırlıklarımızı da yaptık. Hiç kimse merak etmesin! Biz sokaklarda olacağız ve tıpkı geçen hafta sonu yaptığımız gibi, ihtiyaç sahibi insanlarımıza 48 saat boyunca ulaşıp, ekmek ve gıda ihtiyaçlarını karşılayacağız. Burada hem örf adetlerimizi unutmayalım hem de kadınlarımızı istihdam edelim dedik. Yapılan ekmekleri ve pişirilen çorbaları vatandaşlarımıza dağıtıyoruz" dedi.

Ekiplerle birlikte ekmek ve çorba dağıtımına katılan Başkan Gültak, vatandaşlarla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.


İçişleri Bakanlığı, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 03:11 Kaynak: DHA

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