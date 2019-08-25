Son Dakika Haberleri: Gönüllüler esnafa İngilizce öğretecek
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Gönüllüler esnafa İngilizce öğretecek

1 saat önce

Daha önce esnaf ile bölgeye turist getiren tur şirketlerini buluşturan Odunpazarı Belediyesi, bu kez AIESEC ile iş birliği yaparak esnafın İngilizce öğrenmesini sağlayacak.

Gönüllüler esnafa İngilizce öğretecek, System.String[]

Daha önce esnaf ile bölgeye turist getiren tur şirketlerini buluşturan Odunpazarı Belediyesi, bu kez AIESEC ile iş birliği yaparak esnafın İngilizce öğrenmesini sağlayacak.


Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı Tarihi Bölgesinin canlanmasını sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. 128 ülkede faaliyet gösteren dünyanın en büyük gençlik organizasyonu AIESEC, Odunpazarı Belediyesi Gençlik Merkezleri işbirliği ile Eskişehir'de faaliyetlerine devam ediyor. 'Dünya Bize Katılıyor' ve 'Dünyayı Tanıyalım' projesi kapsamında AIESEC gönüllüleri, Odunpazarı esnafına İngilizce öğretecek. Esnafın Odunpazarı'na gelen turistlerle daha rahat iletişim kurması için yapılacak olan çalışma, 27 Ağustos Salı günü başlayacak.


AIESEC gönüllüleri proje kapsamında esnafın yanına giderek onlara temel düzeyde İngilizce öğreterek, esnafın pratik yapmasını sağlayacak. Proje sona erdiğinde Odunpazarı esnafı ile alışveriş yapmak isteyen turistler arasındaki iletişim problemi büyük oranda çözülmüş olacak. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, AIESEC, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:20 Kaynak: İHA
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