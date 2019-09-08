Son Dakika Haberleri: Gönüllüler Gölcük'te çevre temizliği yaptı
Son Dakika Güncel Haber

Gönüllüler Gölcük'te çevre temizliği yaptı

40 dakika önce

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi'nde çevre temizliği yapıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi'nde çevre temizliği yapıldı.

Ödemiş Efe Dağcılık Kulübü Başkanı Mehmet Taşlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının Gölcük yaylasında temiz bir çevre olduğunu kaydetti. Bu etkinliği Ödemiş Belediye ile birlikte yaptıklarını belirten Taşlı, "Amacımız insanların özellikle çevreye karşı temizlik konusunda duyarlı olmalarına dikkati çekmek." dedi.

Ödemiş Belediyesi Meclis Üyesi Feridun Azeroğlu da amaçlarının çevre temizliği yaparken, mahalleye gelenlerin dikkatini çekmek olduğunu söyledi.

Gölcük Mahallesi sakinlerinden Nazmiye Aynalı da mahalleye gelen günübirlikçi tatilcilerin mahalleyi temiz tutmalarını istedi.

Etkinliğe Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de katıldı.

Gönüllüler Gölcük'te çevre temizliği yaptı

Ödemiş, Gölcük, İzmir, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fazıl Say, aylar sonra Erdoğan eleştirilerine cevap verdi
Çenesinde çıkan sivilce genç kadının hayatını kararttı! Kılıçdaroğlu'na yumurta atan saldırgan adli kontrolle serbest bırakıldı FETÖ'nün sözde Türkiye imamı ile eşi tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 22:50:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gönüllüler Gölcük'te çevre temizliği yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]