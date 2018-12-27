Gönüllüler Gönüllere Köprü Oluyor

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Erzurum'un Aşkale ilçesinde ki Melih Zeynal Eğitimi Destekleme Derneği 18 yaşın altındaki babasını kaybeden çocuklara eğitim desteği sağlıyor.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde ki Melih Zeynal Eğitimi Destekleme Derneği 18 yaşın altındaki babasını kaybeden çocuklara eğitim desteği sağlıyor.



2016 yılında Aşkale'de Aile Hekim olarak görev yapmakta iken vefat eden Doktor Melih Zeynal'ın adını yaşatmak için mesai arkadaşlarının öncülüğünde kurulan dernek 18 yaşın altındaki babasını kaybeden çocuklara eğitim desteği sağlıyor.



Yaklaşık 2,5 yıldır faaliyet gösteren derneğin destek sağladı öğrenci sayısı 37'ye ulaştı. Dernek burslu öğrencilerine her yıl düzenli olarak okul kıyafeti, kırtasiye, ayakkabı, kaban ve ramazan paketi yardımı yapıyor.



Aşkale'de ki yetim çocukların hepsine ulaşmak istediklerini ifade eden Dernek Başkanı Dr. Emrah Akay, " Derneğimiz adına 2017 ve 2018 yılı Mayıs aylarında 1000 parçalık puzzle tablolardan oluşan bir sergi ve kermes düzenledik. Buradan elde ettiğimiz geliri öğrencilere çeşitli maddelerde yardım olarak kullandık. Yakın vadedeki hedefimiz Aşkale'deki bütün yetim çocuklara ulaşıp onların bütün eğitim masraflarını karşılayan bir sivil toplum hareketine dönüşmek olacak" dedi. - ERZURUM

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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