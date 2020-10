Gönüllüler İstanbul Sanal Maratonu'nda Darüşşafaka için koşacak - Son Dakika

Darüşşafaka Cemiyeti, bu yıl pandemi nedeniyle 7-8 Kasım tarihlerinde 42'ncisi telefon uygulaması üzerinden düzenlenecek olan İstanbul Sanal Maratonu'nda "eğitimde fırsat eşitliği" misyonuna koşarak destek verecek gönüllüleri bekliyor.

Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 7-8 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 42. İstanbul Sanal Maratonu'nda yerini alarak, eğitimde fırsat eşitliği misyonuna katkı sağlamaya devam ediyor.

Her yıl yerli ve yabancı yüzlerce koşucunun katıldığı İstanbul Maratonu bu yıl pandemi nedeniyle sanal koşu olarak gerçekleşecek.Cep telefonlarına indirilecek uygulama ile 7-8 Kasım tarihinde yapılacak koşunun verileri Spor AŞ'ye iletilecek ve maraton sıralaması öğrenilebilecek. Ayrıca katılımcılar İyilik Peşinde Koş Platformu üzerinden kampanya oluşturarak sevdiklerinden istedikleri sivil toplum kuruluşuna bağış yapmalarını isteyebilecek.Darüşşafaka Cemiyeti'nin maraton kapsamında başlattığı "Söz Konusu Eğitimse Yardıma Koşarız" kampanyasıyla 2015 yılından itibaren yardımseverlik koşularına katılarak annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz çocukların eğitimine kaynak sağlıyor. Çocuklara hem şefkatli bir yuva hem de çağın ilerisinde eğitim fırsatı sunan Darüşşafaka Cemiyeti, hayırseverlerin katkılarıyla 8 yıl boyunca yatılı ve ücretsiz olarak, 24 kişilik sınıflarda eğitim imkanı sağlıyor.Maratonda daha çok çocuğun yaşamının eğitimle değişmesi için gönüllüleri koşuya davet eden Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, "Kurulduğumuz günden bu yana tüm enerjimizi, küçük yaşta ebeveyn kaybı yaşamış, maddi olanakları sınırlı, yetenekli çocukların çağdaş bir eğitimle buluşabilmesi için harcıyoruz. Bireysel ve kurumsal destekçilerimizin katkılarıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu anlamda herkese önemli bir çağrıda bulunmak istiyorum. Cemiyetimize yapılan her destek, maddi büyüklüğü fark etmeksizin, çocuklarımızın eğitimi ve aydınlık geleceği için harcanıyor. İstanbul Maratonu kapsamında toplanacak bağış ve desteklerle, bu yıl 1.000'e yakın öğrencimizin 1 yıllık eğitim kiti masraflarını destekleyecek 2.0 milyon liraya ulaşmayı hedefliyoruz. Eğitime gönül veren herkesi uygulama üzerinden gerçekleştirilecek bu koşuya bekliyoruz" dedi."Eğitimin olmazsa olmaz" olduğuna inanan gönüllüler maratona bir uygulama vasıtasıyla istenilen her yerden katılabilecek. Gönüllüler, IOS ve Android telefonuna uyumlu ücretsiz uygulama sayesinde istedikleri yerde koşarak ve koşu bilgilerini kaydederek yarışa katılabilecekler. Sınırlı sayıda katılımcının kabul edileceği 42.İstanbul Sanal Maratonu'na kaydolmak isteyenler https://maraton.istanbul/ adresinden başvuru işlemlerini tamamlayabiliyor.Maratona kaydınızı yaptıranların, Darüşşafaka yararına bağış kampanyası başlatmak için aşağıdaki adımları izlemeleri yeterli olacak: Bağış kampanyanızı oluşturmak için İyilik Peşinde Koş (İPK) platformuna üye olun.İPK'da Darüşşafaka Cemiyeti'nin kampanyasını seçin.Çevrenizdekileri, sosyal medya kanallarınızı kullanarak kampanyanızdan haberdar edin ve bağış hedefinize ulaşmak için destek isteyin.Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz ve yetenekli öğrencilere kaliteli eğitim olanağı tanıyarak yaşamlarını değiştiriyor. "Eğitimde fırsat eşitliği" misyonuyla 1863 yılından bu yana çalışan Cemiyet, bugüne kadar binlerce çocuğun Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda çağdaş koşullarda okumasını ve yükseköğrenimleri esnasında burs almalarını sağladı. Tarihi boyunca ülkenin gelişiminin bireylerin gelişmesine paralel olacağı ilkesi ile hareket eden ve "eğitimle değişen yaşamlar" misyonunu benimseyen Cemiyet, 10 yaşında ailelerinden emanet aldığı çocukların; Atatürk ilkelerine bağlı, yaşam boyu öğrenen, araştıran, sorgulayan, çağdaş, özgüvenli ve topluma karşı sorumlu bireyler olarak yetişmesini sağlıyor.Bugün Türkiye'nin dört bir yanından sınavla seçilen 930 öğrenci, İstanbul Maslak'taki Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda 8 yıl boyunca tam burslu ve yatılı okuyor. Yabancı dil ağırlıklı kaliteli bir eğitim sürecinden geçen öğrenciler, sosyal ve kültürel anlamda da tam donanımlı bireyler olarak yetişiyor.2015 yılında Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) tarafından Özel Danışmanlık Statüsü'ne layık görülen Darüşşafaka Cemiyeti, yine Birleşmiş Milletler'in en büyük sosyal sorumluluk projelerinden biri olan UN Global Compact üyesidir. 2013 yılında kurumsal yönetim derecelendirme çalışması yaptırarak yönetiminin şeffaflığını, hesap verebilirliğini ve sürdürülebilirliğini belgeleyen ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 2018 yılında notunu 9.50'ye, 2019'da 9.54'e, 2020'de 9.63'e yükseltti. (Fotoğraflı)

