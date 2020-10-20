Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 7-8 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 42. İstanbul Sanal Maratonu'nda yerini alarak, eğitimde fırsat eşitliği misyonuna katkı sağlamaya devam ediyor.

Darüşşafaka Cemiyeti, bu yıl pandemi nedeniyle 7-8 Kasım tarihlerinde 42'ncisi telefon uygulaması üzerinden düzenlenecek olan İstanbul Sanal Maratonu'nda "eğitimde fırsat eşitliği" misyonuna koşarak destek verecek gönüllüleri bekliyor.

Son Dakika › Güncel › Gönüllüler İstanbul Sanal Maratonu'nda Darüşşafaka için koşacak - Son Dakika

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