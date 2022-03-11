Gönüllüler korosu "Hayat bayram olsa" şarkısına işaret diliyle klip çekti - Son Dakika
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Gönüllüler korosu "Hayat bayram olsa" şarkısına işaret diliyle klip çekti

11.03.2022 12:31
Gönüllüler korosu "Hayat bayram olsa" şarkısına işaret diliyle klip çekti

Hatay'ın Altınözü ilçesinde belediye başkanı, bürokratlar, din adamları, öğretmen ve öğrencilerin yer aldığı gönüllüler korosu, işitme engellilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla "Hayat bayram olsa" şarkısına işaret diliyle klip çekti.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde belediye başkanı, bürokratlar, din adamları, öğretmen ve öğrencilerin yer aldığı gönüllüler korosu, işitme engellilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla "Hayat bayram olsa" şarkısına işaret diliyle klip çekti.

Altınözü Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel eğitim öğretmeni Umut Çelik tarafından hazırlanan proje kapsamında bir araya gelen gönüllüler, 2 aylık çalışma yürüttü.

Şarkının klibinde mekan olarak Gelinler Dağı Nekropol Alanı, Koz Kalesi, Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi, Zikir Şelalesi, cam seyir terası, ters ev, kilise, cami ve türbeler kullanıldı.

24 kişiden oluşan koroda Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Güner, İlçe Müftüsü İrfan Şafak, Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi Papazı Cebrail Kuşoğlu'nun yanı sıra öğretmen ve öğrenciler görev aldı.

Projenin fikir sahibi öğretmen Umut Çelik, AA muhabirine, işitme engellilere dikkat çekmenin yanı sıra ilçenin tanıtımı yapmak amacıyla işaret diliyle klip çektiklerini söyledi.

Klipte yer alan herkese katkılarından dolayı teşekkür eden Çelik, "İlçemizi tanıtmak ve işitme engelli bireylere yönelik neler yapabilirim diye düşünürken böyle bir fikir aklıma geldi. Belediye başkanımız, milli eğitim müdürümüz, okul öğretmenlerimiz, idarecilerimiz, dini temsilcilerimiz projeye destek verdi. Klip çekimleri çok keyifli geçti. Amacımız hem işitme engelli bireyler için farkındalık yaratmak hem de güzel ilçemizi bütün ülkeye tanıtmak oldu." diye konuştu.

Çelik, hazırlanan klibi sosyal medyada paylaşarak işitme engelliler için farkındalık oluşturmaya çalışacaklarını aktardı.

Altınözü Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Zeynep Hilooğlu da projede yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Altınözü'ne yeni geldiğini ve bu proje sayesinde ilçenin birçok yerini görme imkanı bulduğunu anlatan Hilooğlu, "İşitme engellilere yönelik farkındalık yaratmak, Altınözü'nün farklı kültürlerini tanıtmak amacıyla bu projeyi çok uygun gördüm." dedi.

Okul öğretmenlerinden Hayriye Kanıbir de ilçenin tanıtımı ve engelli bireylere yönelik farkındalık yaratmak adına projenin güzel bir çalışma olduğunu kaydetti.

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Hisarcık, Altınözü, Bayram, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gönüllüler korosu 'Hayat bayram olsa' şarkısına işaret diliyle klip çekti - Son Dakika


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