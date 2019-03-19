Gönüllüler Köy Okulunu Boyadı
1 saat önce
Van'da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında gönüllüler, okulun duvarlarını boyadı, öğrencilerle oyun oynadı.
Van
'da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında gönüllüler, okulun duvarlarını boyadı, öğrencilerle oyun oynadı.
Aralarında Ahbap Grubu üyeleri, üniversite öğrencileri ve çeşitli meslek dallarından gönüllülerin bulunduğu ekip, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik için Muradiye
ilçesindeki Yalındüzü İlkokuluna geldi.
Çocuk ve Gençlik Kampüsü projesi kapsamında sokakta çalıştırıldığı tespit edilen çocuklar ile Çocuk Evleri'nde kalan çocukların da katıldığı etkinlikte okulun duvarlarını boyayan gönüllüler, çeşitli oyunlarla minik öğrencileri mutlu etti.
İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projelerinin devam ettiğini söyledi.
Çocukların bilişsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını anlatan Eldemir, "Çocukların merhamet duygularını güçlendirmek ve toplumda sorumluluk almalarına teşvik etmek amacıyla yetkin gönüllü gruplarla bir araya geldik. Gönüllülerin çocuklara çok önemli rol model olduklarını bildiğimiz böyle bir faaliyeti planladık. Faaliyet kapsamında çeşitli eğitici, öğretici ve eğlendirici etkinlikler gerçekleştirdik." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:52 Kaynak: AA
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