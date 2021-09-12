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Gönüllüler leylekler için nöbette - Son Dakika

Gönüllüler leylekler için nöbette

12.09.2021 11:20
Gönüllüler leylekler için nöbette, System.String[]

AVRUPA ve Afrika arasında, kuşlar için önemli göç yollarından birisi olan Mersin'de gönüllüler, leyleklerin kondukları elektrik direklerinde akıma kapılmamaları için nöbet tutuyor.

AVRUPA ve Afrika arasında, kuşlar için önemli göç yollarından birisi olan Mersin'de gönüllüler, leyleklerin kondukları elektrik direklerinde akıma kapılmamaları için nöbet tutuyor.

Avrupa ve Afrika arasında kuşlar için önemli göç yollarından birisi olan kentte, uzun kanatlı leylek, küçük akbaba, kartal, şahin, atmaca, turna gibi kuş türleri göç yolculuğu sırasında dinlenme ve beslenme yerlerine ihtiyaç duyuyor. Geceleri tünemek için yüksek yerler arayan kuşlar, genellikle elektrik direklerine konuyor. Direkler izole edilmediği içinse konan kuşlar akıma kapılarak ölüyor.

LEYLEK NÖBETİ TUTUYORLARDoğa Derneği ve gönüllüleri, ağustos ayı başında, Mersin bölgesindeki elektrik direklerinde leylek ölümleri tespit etti. Dernek yetkilileri, izolasyon için elektrik dağıtım şirketini bilgilendirerek çalışma yapmasını istedi. Gönüllüler ayrıca direklerde nöbet tutmaya başladı. Uçlarında poşetler bağlı sopaları sallayıp düdük çalan gönüllüler, leyleklerin elektrik akımına kapılmamaları için her gün nöbet tutmaya başladı.İZOLASYON İÇİN ACİL ÇÖZÜMMersin Doğa Koruma Milli Parklar Şubesi ve Mersin Toroslar Elektrik Dağıtım şirketi de karşılıklı görüşmeler yaparak çözüm üretti. Bir hafta içerisinde prosedür tamamlanarak elektrik direklerinde izolasyon çalışmaları başlatıldı. Ayrıca 'kuş kovar' denilen reflektörler asılmaya başlandı. Bu önemli gelişmeler kısa vadede kurumların ortak çalışması sayesinde oldu.'LEYLEKLERİN GÖÇ MUCİZESİNİN TANIĞIYIZ'

Bu yılki sonbahar dönemi sonrası kurumlarla beraber orta ve uzun vadeli planlamalar yapılarak kuşların göç yollarında daha sağlıklı konaklaması ve barınması için çalışmalar yürüteceklerini belirten Doğa Derneği Mersin Bölge Sorumlusu Turan Çetin "Anadolu'da on binlerce yıldır leyleklerin göç mucizesinin tanığıyız. Onların güvenli bir şekilde, bu yolculuğu tamamlaması için çalışıyoruz. Bu duyarlılığın sadece Mersin'de değil, tüm Türkiye'de olması gerekiyor. Türkiye'de çok sayıda kuş gözlemcisi, uzman, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu var ve kuşlarla ilgili çok sayıda araştırma yapılıyor. Bu sayede kuşların göç sırasında öldüğü bölgeler biliniyor ancak şirketler elektrik direklerinde yeterince izolasyon çalışması yapmıyor. İvedilikle, kuş ölümlerinin yaşandığı bölgelerde gerekli çalışmalar başlatılarak leylek gibi uzun kanatlı kuşların ölümleri engellenmeli" diye konuştu.


- Mersin
Gönüllüler leylekler için nöbette
Gönüllüler leylekler için nöbette
Gönüllüler leylekler için nöbette
Gönüllüler leylekler için nöbette
Gönüllüler leylekler için nöbette
Gönüllüler leylekler için nöbette

Doğa Derneği, Mersin, Afrika, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gönüllüler leylekler için nöbette - Son Dakika


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