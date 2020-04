Gönüllüler, Mezitli Belediyesi Aşevi için sebze üretimine devam ediyor - Son Dakika

Mezitli Belediyesi gönüllüleri, korona virüs salgını günlerinde de belediye serasında sebze üretimine devam ediyor. Mezitli Belediyesi serasında 5 yıldır ürettiği sebzeleri aşevine bağışlayarak ihtiyaç sahiplerine yemek olarak ulaşmasını sağlayan gönüllü Salman Kalender, virüse rağmen her gün diktiği sebze fidelerinin sulaması, bakımı ve çapalaması için gönüllü serasına gelerek çalışıyor.



Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gönüllüler önümüzdeki günlerde doğacak sebze ihtiyacını da düşünerek, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mezitli Belediyesine gönüllü olarak sebze üreten Salman Kalender, virüsün kısa sürede etkisini yitirerek hayatın normale dönmeye başlamasını umdukları yaz aylarında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanacak yemekler için sebze üretimine bugünden başlamak gerektiğine dikkat çekti. Kalender, "Virüs elbette var. Ancak yaşam devam ediyor. Özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için yaz sebzelerinden yemek yapılabilmesi için üretime şimdiden başlamak gerekiyor. O sebeple her gün gelip, dikimini yaptığımız fideleri suluyorum, diplerini kazıyorum. Virüse karşı da gereken tedbirlerimizi aldık. Yardım ve destek için gelmek isteyen arkadaşlarımız var ama maalesef geçici bir süre misafir kabul edemiyoruz. Başkanımız Neşet Tarhan'ın, tarımsal üretime önemi herkes tarafından biliniyor. Her zaman olduğu gibi bu kriz sürecinde de bize her türlü desteği veriyor. Her gün araçla evden alıp bırakılmamı da sağladı. Kendisine çok teşekkür ederim" dedi.



Korona virüs sürecinin bugün olduğu gibi sonrasının da çok önemli olduğunu ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da yaptığı açıklamada, "İyi insanların yaşadığı Mezitli'de iyilik de bulaşıcıdır. Gönüllülerimiz her zaman olduğu gibi bu virüsün en etkin olduğu zamanlarda da belediyemize desteğe ve üretime devam ediyor. Çünkü hayat her yönüyle devam ediyor. Gönüllülerimiz de bu hassasiyetle yaz sebzelerinin dikimini tamamladı ve bakımını yapıyor. Onların bu denli özel çabalarına biz de belediye olarak gereken desteği vermeye devam ediyoruz. Biz kocaman bir aileyiz. Hepimiz elimizden ne geliyorsa yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - MERSİN