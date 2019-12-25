Gönüllüler, muş'taki çocuklara hediyeler dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gönüllüler, muş'taki çocuklara hediyeler dağıttı - Son Dakika

Gönüllüler, muş'taki çocuklara hediyeler dağıttı

6 saat önce

Gönüllüler, Muş'taki çocuklara hediyeler dağıttıYaşam Çiçeği Derneği ve Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu gönüllüleri, 'Kalem Tutan Eller Üşümesin' projesi kapsamında Muş'un Yeşilova beldesindeki öğrencilerle buluştu.

Gönüllüler, Muş'taki çocuklara hediyeler dağıttı

Yaşam Çiçeği Derneği ve Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu gönüllüleri, 'Kalem Tutan Eller Üşümesin' projesi kapsamında Muş'un Yeşilova beldesindeki öğrencilerle buluştu. Öğrencilere atkı, bere, eldiven, mont, bot ve çeşitli hediyeler veren gönüllüler, onlarla şarkılar söyleyip, eğlendi.

İstanbul merkezli olup 81 ilde faaliyet gösteren 'Yaşam Çiçeği Derneği' ile Ankara'daki 'Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu' gönüllüleri, Yeşilova Beldesi'ndeki Yatılı Bölge Ortaokulu'ndaki öğrencilerle buluştu. Okulda öğrencilerle türkü, şarkı söyleyen gönüllüler, daha sonra yaklaşık 300 öğrenci için hazırladıkları hediyeleri dağıttı. Gönüllülerin, atkı, bere, eldiven, mont, bot ve çeşitli malzemelerden oluşan hediye paketlerini alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.

Muş'ta bulunmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Yaşam Çiçeği Derneği Başkanı Tuğçe Kılıç, İstanbul'dan ekibimizle birlikte geldik. Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu da Ankara'dan yola çıktı. Hepimiz şuanda Muş'tayız. Muş'taki öğrencilerimizle, kardeşlerimizle vakit geçiriyoruz. Onlar için getirdiğimiz hediyeleri dağıttık, çok mutlu oldular. Çocukların mutluluğuna ortak olmak bizleri çok daha da mutlu etti. Bizim buraya getirdiğimiz kıyafetler atkı, bere, mont, bot onların aslında hiçbir önemi yok. Bizim asıl amacımız, manevi olarak onların yanında olmak, onların üzerinde, hatırlarında güzel hislerinde olmak. Burada olmamıza vesile olan herkese çok teşekkür ederiz diye konuştu.

Çocuklardaki mutluluğun her şeye bedel olduğunu belirten Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu yöneticilerinden İlknur Uzun ise amaçlarının çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturmak olduğunu ifade etti. 'Kalem Tutan Eller Üşümesin' projesi kapsamında, çıkmış oldukları yolda Muş'ta olmaktan sevinç duyduklarını aktaran Uzun, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Platform kurucusu Mustafa Şahin ise, çocukların yüzünü güldürmeye çalıştıklarını söyledi.

Gönüllüler, muş'taki çocuklara hediyeler dağıttı

Yeşilova, İstanbul, Ankara, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün'e iki ayrı tazminat davası
İmamoğlu'nun göndermede bulunduğu Dr. Yavuz Örnek: Kanal İstanbul yıkılabilir ama yine de ona ihtiyaç var Son dakika: 2011'de Kanal İstanbul'u eleştiren Bahçeli'den yeni açıklama: Geçmişte ne söylemişsek arkasındayız Oyuncu Şevval Sam "Ölüm fermanıdır" diyerek Kanal İstanbul Projesi'ne tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri
16:16 Karadeniz'de 3 ilde 10 noktada yangınlar sürüyor (6) - (DRONE - ORDU) - Son Dakika
16:16 Kahramanmaraş'ta kar yağışı ulaşımı aksatıyor - Son Dakika
16:15 Adana sele teslim oldu (9) - Son Dakika
16:15 HİNT OKYANUSU'NDA ÖLDÜRÜLEN KAPTAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
16:11 Yılmaz: "Kurtuluş ruhunun mirasına yakışır şekilde tek yürek olacağız" - Son Dakika
15:34 Aydın'da jeotermal santral için verilen ÇED raporuna tepki - Son Dakika
15:02 Son dakika: Libya'da, Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze atıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 16:21:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gönüllüler, muş'taki çocuklara hediyeler dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]