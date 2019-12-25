Gönüllüler, Muş'taki çocuklara hediyeler dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gönüllüler, Muş'taki çocuklara hediyeler dağıttı - Son Dakika

Gönüllüler, Muş'taki çocuklara hediyeler dağıttı

6 saat önce

Yaşam Çiçeği Derneği ve Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu gönüllüleri, 'Kalem Tutan Eller Üşümesin' projesi kapsamında Muş'un Yeşilova beldesindeki öğrencilerle buluştu.

Gönüllüler, Muş'taki çocuklara hediyeler dağıttı, System.String[]

Yaşam Çiçeği Derneği ve Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu gönüllüleri, 'Kalem Tutan Eller Üşümesin' projesi kapsamında Muş'un Yeşilova beldesindeki öğrencilerle buluştu. Öğrencilere atkı, bere, eldiven, mont, bot ve çeşitli hediyeler veren gönüllüler, onlarla şarkılar söyleyip, eğlendi.

İstanbul merkezli olup 81 ilde faaliyet gösteren 'Yaşam Çiçeği Derneği' ile Ankara'daki 'Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu' gönüllüleri, Yeşilova Beldesi'ndeki Yatılı Bölge Ortaokulu'ndaki öğrencilerle buluştu. Okulda öğrencilerle türkü, şarkı söyleyen gönüllüler, daha sonra yaklaşık 300 öğrenci için hazırladıkları hediyeleri dağıttı. Gönüllülerin, atkı, bere, eldiven, mont, bot ve çeşitli malzemelerden oluşan hediye paketlerini alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.

Muş'ta bulunmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Yaşam Çiçeği Derneği Başkanı Tuğçe Kılıç, İstanbul'dan ekibimizle birlikte geldik. Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu da Ankara'dan yola çıktı. Hepimiz şuanda Muş'tayız. Muş'taki öğrencilerimizle, kardeşlerimizle vakit geçiriyoruz. Onlar için getirdiğimiz hediyeleri dağıttık, çok mutlu oldular. Çocukların mutluluğuna ortak olmak bizleri çok daha da mutlu etti. Bizim buraya getirdiğimiz kıyafetler atkı, bere, mont, bot onların aslında hiçbir önemi yok. Bizim asıl amacımız, manevi olarak onların yanında olmak, onların üzerinde, hatırlarında güzel hislerinde olmak. Burada olmamıza vesile olan herkese çok teşekkür ederiz diye konuştu.

Çocuklardaki mutluluğun her şeye bedel olduğunu belirten Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu yöneticilerinden İlknur Uzun ise amaçlarının çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturmak olduğunu ifade etti. 'Kalem Tutan Eller Üşümesin' projesi kapsamında, çıkmış oldukları yolda Muş'ta olmaktan sevinç duyduklarını aktaran Uzun, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Platform kurucusu Mustafa Şahin ise, çocukların yüzünü güldürmeye çalıştıklarını söyledi.


Yeşilova, İstanbul, Ankara, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Restorandaki tartışmanın ardından silahlı kavga çıktı: 2 ölü, 2 yaralı
Chp'li torun kanal istanbul'u eleştirince yatırıma karşıymışız gibi algılanıyor Kanal İstanbul'a itiraz için toplananlar uzun kuyruklar oluşturdu Kılıçdaroğlu'ndan "Kanal İstanbul" paylaşımı

Son Dakika Haberleri
17:10 Turizmciden 'yılbaşı süsü yetersiz' eleştirisi - Son Dakika
17:10 Kadına şiddete 'şarkılı' tepki - Son Dakika
17:10 Erdoğan: "Libya'da istikrarın sağlanması yönündeki çabalara, Tunus'un çok değerli ve yapıcı... - Son Dakika
17:06 Yılbaşında çocuklara kitap ve oyuncak dağıtacaklar - Son Dakika
17:04 Huzur'da "âşıklar bayramı" - Son Dakika
16:51 Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü - Son Dakika
16:22 İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 17:12:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gönüllüler, Muş'taki çocuklara hediyeler dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]