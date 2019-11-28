Son Dakika Haberleri: Gönüllüler okul okul gezip çocuklara geleneksel oyunları öğretiyor
Son Dakika Güncel Gönüllüler okul okul gezip çocuklara geleneksel oyunları öğretiyor - Son Dakika

Gönüllüler okul okul gezip çocuklara geleneksel oyunları öğretiyor

6 saat önce

Amasya'da gönüllüler, "Gönüllülükle Geçen 2019 Saat Projesi" kapsamında okul okul gezerek öğrencilere geleneksel oyunları öğretiyor.

Gönüllüler okul okul gezip çocuklara geleneksel oyunları öğretiyor, System.String[]

Amasya'da gönüllüler, "Gönüllülükle Geçen 2019 Saat Projesi" kapsamında okul okul gezerek öğrencilere geleneksel oyunları öğretiyor.

Proje kapsamında 3 ayda 2 bin öğrenciye ulaşan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezi gönüllüleri, çocuklara matrak, bezirgan başı, yağ satarım bal satarım, körebe, mendil kapmaca, halat çekme ve çuval yarışı gibi oyunları oynatıp yüzlerini boyuyor.

Şehitler İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileriyle de bir araya gelen gönüllüler, okulun spor salonunda oyunlar oynadığı öğrencilere kitap hediye etti.

Amasya Gençlik Merkezi Müdürü Şahin Gümüş, AA muhabirine, geleneksel oyunları öğreterek çocukları teknoloji bağımlılığından kurtararak daha hareketli bir oyun dönemi geçirmelerini ve kültürlerini hatırlatmayı amaçladıklarını söyledi.

Çocukların etkinliklerde eğlenirken öğrendiğini dile getiren Gümüş, "Geleceğe geçmişteki kültürümüzle ulaşabilmemiz çok çok önemli. Çocuklarımızın hareketli hale gelmesi, ayrıca oyun oynarken farkında olmadan liderlik, arkadaşlık, dostluk özelliklerini kazanmalarından mutlu oluyoruz." dedi.

12 yaşındaki Nevra Kırat da etkinlikte eğlendiklerini belirterek, "Ebru sanatı yaptık. Akıl ve zeka oyunlarını izledim, çok eğlendim. Eve gittiğimiz zaman telefonlarla, bilgisayarlarla uğraşıyoruz ama böyle etkinlikler olduğu zaman dışarıda kalırız, eğleniriz." ifadesini kullandı.

Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:02 Kaynak: AA
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