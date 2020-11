Gönüllüler ordusu UMKE, ara vermeden görev aldı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı'na bağlı tamamen gönüllülük esasına dayanan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İzmir'de yıkıma neden olan depremde, enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için son ana kadar ara vermeden çalışmalarını sürdürdü. Bünyesinde yaklaşık 10 bin personel bulunan, daha önce de birçok büyük olayda görev alan UMKE çalışanları, DHA'ya konuştu.

Şu ana kadar yüzlerce doğal afet ve olayda vatandaşların yardımına hiçbir karşılık beklemeden koşan UMKE ekipleri, tamamen gönüllülük esasına dayalı ve eğitim almış kişilerden oluşuyor. 5 kişilik araçlarla afet bölgesine ulaşan ekiplerin ilk yardım çantalarında bulunan oksijen tüpü, damar yolu malzemeleri, boyunluk ve termal battaniyeler ise yapılan ilk müdahalede hayati önem taşıyor. UMKE ekibinden Selçukhan Aksu ve UMKE görevlisi Doktor Hüseyin Gümüş, yıkılan binaların enkazından 65'inci saatte kurtarılan Elif Perinçek (3) ve 91'inci saatte kurtarılan Ayda Gezgin'i (3) kurtarmada kullanılan termal battaniyenin ne işe yaradığını DHA'ya anlattı.

UMKE, 2003 yılında kurulan ve bünyesinde görev alabilmek için sadece kamu görevlisi olma şartı aranmayan bir arama kurtarma ekibi. UMKE bünyesinde gönüllülük esası ile siviller ve özel sağlık personelleri de yer alabiliyorken, Sağlık Bakanlığı 'na bağlı hizmet veren UMKE'nin Türkiye 'de 21 bölge koordinatörlüğü bulunuyor. Bünyesinde ise yaklaşık 10 binin üzerinde personel bulunduran ve kuruldukları günden bu yana Van ve Elazığ depremi, Barış Pınarı Hareketi, Soma madeni kazası, Filistin Gazze savaş yaralıları tahliye görevi gibi birçok afette yer alan UMKE, İzmir'deki deprem bölgesinde de depremden bu yana 835 personel 112 ve UMKE personeli, 171 ambulans, 234 araç ve 2 helikopter ambulans ile hizmetlerine kesintisiz bir şekilde devam ediyor.'ÖNEMLİ OLAN DAMAR YOLUNU AÇMAK VE HASTAYA BOL MİKTARDA OKSİJEN VERMEK' Bursa UMKE Ekibinden Selçukhan Aksu, olay yerindeki ilk müdahaleyi anlattı. Aksu, "Olay yerine geldiğimiz zaman müdahale edebilmek için bizim için öncelikli olan sırt tahtaları yani hastayı her türlü taşıma tekniği ile kullandığımız sırt tahtası var. Örümcek ağı dediğimiz bir kemerimiz var. Bunu hastaya bağlıyoruz ve her türlü taşıma tekniği ile onu taşıyabiliyoruz. Hava ve iklim şartlarına göre termal örtülerimiz var. ve boyunluk ve oksijen bizim için en önemlisi. Termal battaniyeler içerideki hava sıcaklığı durumuna göre kullanıyoruz. Çift taraflı termal battaniyelerimiz bunlar. Hasta soğuğa maruz kalmışsa, onun vücut ısısını sağlayacak şekilde örtüp ona göre çıkartıyoruz" ifadelerini kullandı.Aksu, ilk müdahalenin önemine vurgu yaparak sözlerine şöyle devam etti: "Uzun süre ağırlık altında kaldığı zaman vakanın vücudundaki salgıların bir noktada birikmesi var. Bu birikimi azaltmak için hastaya damar yolu ile bol sıvı verip üzerindeki ağırlığı kaldırdıktan sonra hastayı olay yerinden çıkartıyoruz. O yüzden ilk müdahale çok önemli. Damar yolunun açılması, boyunluğun sabitlenmesi ve dışarıdan hastanın yüzüne gelecek her türlü etkiden korunmak için yüz maskesi ve gözlük kullanıyoruz. Boyunluğu taktıktan sonra kask maske ve damar yolu ile çıkartıyoruz. İlk müdahale çok önemli. Deprem bölgesinde kaldığı alan içerisindeki susuzluğu, hava hasta için önemli. Önemli olan burada damar yolunu açmak ve hastaya bol miktarda oksijen vermek."'BU ÇADIRLAR HASTANE ACİL SERVİSİNİN BÖLGEDE VÜCUT BULMUŞ HALİ'

Afyon 112'de görev yapan UMKE görevlisi Doktor Hüseyin Gümüş, bölgede kurulan UMKE sağlık çadırlarında yapılan ilk müdahaleleri anlattı. Gümüş, "Bu görev bize söylenildiğinde geceden hemen hazır olduk ve hemen yola çıktık. Depremin sabahında hemen bu çadır kuruldu. Bu çadır aslında hastane acil servisinin bölgede vücut bulmuş hali. Burada sadece depremzedeler değil, bölgedeki herkesin su dağıtanından basın mensuplarına kadar depremden çıkan depremzedeler onların tüm sağlık ve ilk yardımları burada en iyi şekilde yapılıyor. Bir hastane acil servisinde olması gereken malzeme, araç gereç, şok cihazı o ilk müdahalenin hepsini burada yapabilecek durumdayız. Depremzedeler burada steril edildikten sonra buradan sonra hastaneye sevki sağlanıyor" dedi.