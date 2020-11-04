Gönüllüler ordusu UMKE, ara vermeden görev aldı - Son Dakika

Gönüllüler ordusu UMKE, ara vermeden görev aldı

04.11.2020 16:57
Gönüllüler ordusu UMKE, ara vermeden görev aldı, System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı'na bağlı tamamen gönüllülük esasına dayanan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İzmir'de yıkıma neden olan depremde, enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için son ana kadar ara vermeden çalışmalarını sürdürdü.

SAĞLIK Bakanlığı'na bağlı tamamen gönüllülük esasına dayanan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İzmir'de yıkıma neden olan depremde, enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için son ana kadar ara vermeden çalışmalarını sürdürdü. Bünyesinde yaklaşık 10 bin personel bulunan, daha önce de birçok büyük olayda görev alan UMKE çalışanları, DHA'ya konuştu.

Şu ana kadar yüzlerce doğal afet ve olayda vatandaşların yardımına hiçbir karşılık beklemeden koşan UMKE ekipleri, tamamen gönüllülük esasına dayalı ve eğitim almış kişilerden oluşuyor. 5 kişilik araçlarla afet bölgesine ulaşan ekiplerin ilk yardım çantalarında bulunan oksijen tüpü, damar yolu malzemeleri, boyunluk ve termal battaniyeler ise yapılan ilk müdahalede hayati önem taşıyor. UMKE ekibinden Selçukhan Aksu ve UMKE görevlisi Doktor Hüseyin Gümüş, yıkılan binaların enkazından 65'inci saatte kurtarılan Elif Perinçek (3) ve 91'inci saatte kurtarılan Ayda Gezgin'i (3) kurtarmada kullanılan termal battaniyenin ne işe yaradığını DHA'ya anlattı.

UMKE, 2003 yılında kurulan ve bünyesinde görev alabilmek için sadece kamu görevlisi olma şartı aranmayan bir arama kurtarma ekibi. UMKE bünyesinde gönüllülük esası ile siviller ve özel sağlık personelleri de yer alabiliyorken, Sağlık Bakanlığı'na bağlı hizmet veren UMKE'nin Türkiye'de 21 bölge koordinatörlüğü bulunuyor. Bünyesinde ise yaklaşık 10 binin üzerinde personel bulunduran ve kuruldukları günden bu yana Van ve Elazığ depremi, Barış Pınarı Hareketi, Soma madeni kazası, Filistin Gazze savaş yaralıları tahliye görevi gibi birçok afette yer alan UMKE, İzmir'deki deprem bölgesinde de depremden bu yana 835 personel 112 ve UMKE personeli, 171 ambulans, 234 araç ve 2 helikopter ambulans ile hizmetlerine kesintisiz bir şekilde devam ediyor.'ÖNEMLİ OLAN DAMAR YOLUNU AÇMAK VE HASTAYA BOL MİKTARDA OKSİJEN VERMEK'Bursa UMKE Ekibinden Selçukhan Aksu, olay yerindeki ilk müdahaleyi anlattı. Aksu, "Olay yerine geldiğimiz zaman müdahale edebilmek için bizim için öncelikli olan sırt tahtaları yani hastayı her türlü taşıma tekniği ile kullandığımız sırt tahtası var. Örümcek ağı dediğimiz bir kemerimiz var. Bunu hastaya bağlıyoruz ve her türlü taşıma tekniği ile onu taşıyabiliyoruz. Hava ve iklim şartlarına göre termal örtülerimiz var. ve boyunluk ve oksijen bizim için en önemlisi. Termal battaniyeler içerideki hava sıcaklığı durumuna göre kullanıyoruz. Çift taraflı termal battaniyelerimiz bunlar. Hasta soğuğa maruz kalmışsa, onun vücut ısısını sağlayacak şekilde örtüp ona göre çıkartıyoruz" ifadelerini kullandı.Aksu, ilk müdahalenin önemine vurgu yaparak sözlerine şöyle devam etti: "Uzun süre ağırlık altında kaldığı zaman vakanın vücudundaki salgıların bir noktada birikmesi var. Bu birikimi azaltmak için hastaya damar yolu ile bol sıvı verip üzerindeki ağırlığı kaldırdıktan sonra hastayı olay yerinden çıkartıyoruz. O yüzden ilk müdahale çok önemli. Damar yolunun açılması, boyunluğun sabitlenmesi ve dışarıdan hastanın yüzüne gelecek her türlü etkiden korunmak için yüz maskesi ve gözlük kullanıyoruz. Boyunluğu taktıktan sonra kask maske ve damar yolu ile çıkartıyoruz. İlk müdahale çok önemli. Deprem bölgesinde kaldığı alan içerisindeki susuzluğu, hava hasta için önemli. Önemli olan burada damar yolunu açmak ve hastaya bol miktarda oksijen vermek."'BU ÇADIRLAR HASTANE ACİL SERVİSİNİN BÖLGEDE VÜCUT BULMUŞ HALİ'

Afyon 112'de görev yapan UMKE görevlisi Doktor Hüseyin Gümüş, bölgede kurulan UMKE sağlık çadırlarında yapılan ilk müdahaleleri anlattı. Gümüş, "Bu görev bize söylenildiğinde geceden hemen hazır olduk ve hemen yola çıktık. Depremin sabahında hemen bu çadır kuruldu. Bu çadır aslında hastane acil servisinin bölgede vücut bulmuş hali. Burada sadece depremzedeler değil, bölgedeki herkesin su dağıtanından basın mensuplarına kadar depremden çıkan depremzedeler onların tüm sağlık ve ilk yardımları burada en iyi şekilde yapılıyor. Bir hastane acil servisinde olması gereken malzeme, araç gereç, şok cihazı o ilk müdahalenin hepsini burada yapabilecek durumdayız. Depremzedeler burada steril edildikten sonra buradan sonra hastaneye sevki sağlanıyor" dedi.


Gönüllüler ordusu UMKE, ara vermeden görev aldı
Gönüllüler ordusu UMKE, ara vermeden görev aldı
Gönüllüler ordusu UMKE, ara vermeden görev aldı
Gönüllüler ordusu UMKE, ara vermeden görev aldı

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Sağlık Bakanlığı, Termal, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gönüllüler ordusu UMKE, ara vermeden görev aldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Azerbaycan, Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki savaş uçağını düşürdü, 7 köy işgalden kurtarıldı Doğum yapan eşini pizza yiyerek izleyen koca, sosyal medyada infial yarattı Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi ABD'nin yeni başkanını belirleyecek kritik 2 eyalette son durum Sağlık kontrolüne getirildiği hastanenin cam kapılarını tekmeledi, sağlık çalışanlarına korku dolu anlar yaşattı 34 vatandaşımıza mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anının görüntüleri ortaya çıktı Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden'ın yaptığı gaf dünyanın ağzına sakız oldu FETÖ'de çatlak büyüyor! Örgüt üyeleri sosyal medyada birbirine girdi
Barcelona, oyuncuların indirime gitmemesi halinde iflas edebilir Barcelona, oyuncuların indirime gitmemesi halinde iflas edebilir         
16:54
İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı         
16:36
Palamudun tahtını alan hamsi kilosu 20 TL'den kapış kapış satılıyor Palamudun tahtını alan hamsi kilosu 20 TL'den kapış kapış satılıyor         
16:16
Ayda'nın babasından yürek yakan sözler: Enkaza girmek için birinden mont çaldım, çaresizlik her şeyi yaptırıyor Ayda'nın babasından yürek yakan sözler: Enkaza girmek için birinden mont çaldım, çaresizlik her şeyi yaptırıyor         
16:07
Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü         
15:35
Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: HDP'ye alternatif bir Kürt partisi kurdurmak için harekete geçtiler Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: HDP'ye alternatif bir Kürt partisi kurdurmak için harekete geçtiler         
15:17
Emrah Apartmanı'ndan Yılmaz Erbek Apartmanı'na taşınan emekli astsubay, depremde yaşamını yitirdi Emrah Apartmanı'ndan Yılmaz Erbek Apartmanı'na taşınan emekli astsubay, depremde yaşamını yitirdi         
15:01
Antalyaspor Abdullah Avcı ile anlaşamadı! Trabzonspor'a imzası an meselesi Antalyaspor Abdullah Avcı ile anlaşamadı! Trabzonspor'a imzası an meselesi         
14:43
Son Dakika: İstanbul'da esnek mesai dönemi: 60 yaş üstü, hamile ve hastalar idari izinli sayılacak, sanayi çalışanları 7.00'de iş başı yapacak Son Dakika: İstanbul'da esnek mesai dönemi: 60 yaş üstü, hamile ve hastalar idari izinli sayılacak, sanayi çalışanları 7.00'de iş başı yapacak         
14:18
Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı         
14:17
Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor         
14:07
Minik Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı Minik Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı         
13:34
Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü         
12:43
Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et         
11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor         
08:03
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 17:12:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gönüllüler ordusu UMKE, ara vermeden görev aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei