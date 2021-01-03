Gönüllüler sokak hayvanları için sahada - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı 'Bursa Gönüllü Hareketi'ne katılan vatandaşlar, bu kez sahipsiz sokak hayvanlarını beslemek için sahaya indi. Kentin farklı noktalarında besleme faaliyeti gerçekleştiren gönüllüler, aynı zamanda çevre temizliği de yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, bir süre önce gönüllülük kavramının toplumda daha geniş kitlelere yayılması hedefiyle 'Bursa Gönüllü Hareketi'ni başlatmıştı. Gönüllülerin, evde bakım, gezici sağlık, turizm/rehberlik, itfaiye, zabıta, kenti güzelleştirme, temizlik faaliyetleri, akademik danışmanlık ve sosyal hizmetler gibi alanlarda gönüllü olarak hizmet etmesine imkan sağlayacak proje kısa sürede büyük ilgi gördü. Projeye katılmak için üniversite öğrencilerinden ev hanımlarına ve farklı meslek gruplarına kadar 400'e yakın vatandaş başvuruda bulunurken, gönüllüler kervanına katılan vatandaşlar, şimdi de sokak hayvanları için bir araya geldi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenli olarak yapılan sokak hayvanlarının beslenmesi çalışmasına katılan gönüllüler, 100 ayrı noktada besleme faaliyeti gerçekleştirdi. Bunun yanında ellerine aldıkları çöp torbaları ile çevreye atılan atıkları da toplayan gönüllüler, çevre temizliğine katkı sağladı. - BURSA