Gönüllüler Suriye sınırındaki köy okuluna mutluluk taşıdı

Şanlıurfa'da, sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grup gönüllü, Suriye sınırındaki okulu boyadı, öğrencilere kışlık kıyafet ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

Harran Üniversitesi Suruç Meslek Yüksek Okulu Surat Binicilik Kulübü ve Suruç Çölyak Yaşam ve Farkındalık Derneği üyelerinden oluşan bir grup gönüllü, sosyal medya üzerinden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de katkısıyla "Okula Destek" kampanyası başlattı.

Sosyal medya üzerinden kampanyaya destek toplayan gönüllüler, daha sonra Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan birleştirilmiş sınıflı Tokçalı İlkokulu'nu ziyaret etti.

Okulu boyayarak yeni bir görünüme kavuşturan gönüllüler, daha sonra yanlarında getirdikleri kışlık giyecek ve kırtasiye malzemelerini İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Han Özdemir, Suruç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Koç koordinesinde öğrencilere dağıttı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim işinin çok büyük bir gönül işi olduğunu söyledi.

Ülkenin geleceği olan çocuklara önem verilmesi gerektiği belirten Özdemir, "Hiçbir öğrenciyi, bireyi feda edemeyiz, kendi haline bırakamayız. Suruç'ta yaklaşık 40 bin öğrencimiz var. Okula bir tane öğrencimiz dahi gelmemiş 'Boş ver' diyemeyiz. Biz iletişime geçeceğiz, velisiyle görüşeceğiz. Niye gelmediğini araştıracağız. Devletimizin imkanı var. Çocuklarımızı okutalım." diye konuştu.

Suruç Çölyak Yaşam ve Farkındalık Derneği Başkanı Mehmet Emin Ergüvan da sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanya kapsamında köy okuluna yeniden hayat verdiklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğümüzün de destekleriyle yardım yapmış olduğumuz ilkokulda hediyelerimizi dağıtmaya başladık. Okulumuzun iç boyasından bahçe temizliğine, kütüphanesinden öğrencilerin kırtasiye malzemelerine kadar her türlü desteği yapmış bulunmaktayız. Köy okullarına desteklerimiz devam edecek."

Gönüllülerden Kevser Eroğlu ise Tokçalı İlkokulu'nu kardeş okul olarak belirlediklerini aktararak, öğrencilerin ihtiyaçları olan gerekli tüm ekipmanları el birliğiyle karşıladıklarını ifade etti.