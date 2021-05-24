Gönüllüler, üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalleri için nöbet tutuyor - Son Dakika

Gönüllüler, üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalleri için nöbet tutuyor

24.05.2021 11:04
Gönüllüler, üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalleri için nöbet tutuyor, System.String[]

Vangölü Aksivistleri Derneği üyeleri, gölde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefallerinin kaçak avlanmasını önlemek amacıyla dere ağızlarında dönüşümlü nöbet tutmaya başladı.

Vangölü Aksivistleri Derneği üyeleri, gölde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefallerinin kaçak avlanmasını önlemek amacıyla dere ağızlarında dönüşümlü nöbet tutmaya başladı.

Göle kıyısı bulunan Van'ın İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ile Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde yaklaşık 15 bin kişinin geçim kaynağı inci kefalinin tatlı sulara göçü devam ediyor.

Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında büyük sürüler halinde tuzlu ve sodalı göl suyundan uzaklaşıp derelere akın eden balıklar, yumurtalarını buralardaki bentlere bıraktıktan sonra göle dönüyor.

İl Jandarma Komutanlığı, Edremit Bot Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile güvenlik korucuları da önüne çıkan engelleri adeta uçarak aşmaya çalışırken görsel şölen sunan balıkların üremek için verdiği zorlu mücadele sırasında kaçak avlanılmasının engellenmesi amacıyla gece gündüz görev yapıyor.

Vangölü Aktivistleri Derneği üyesi 35 gönüllü de güvenlik güçlerine destek vermek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla Erciş ilçesindeki Deli Çay ile Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayı'nın farklı noktalarında dönüşümlü nöbet tutuyor.

Dere boylarında denetim yapan, gidemedikleri noktaları drone ile kontrol eden gönüllüler, üreme döneminde balıkların avlanmaması, satılmaması ve tüketilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyor.

"Karşılaştığımız olumsuzlukları güvenlik güçlerine iletiyoruz"

Dernek başkanı Erdoğan Özel, AA muhabirine, Van Gölü'nün incisi olan ve dünyada sadece Van'da yaşayan balıkları korumak için sorumluluk üstlendiklerini belirtti.

İnci kefallerinin üreme dönemindeki göçünü "kutsal yolculuk" olarak nitelendirdiklerini ifade eden Özel, şöyle konuştu:

"Vangölü Aktivistleri olarak üreme döneminde kaçak avcılara karşı balığımızı koruyoruz. Erciş ve Muradiye ilçelerinde dönüşümlü olarak dere yataklarını kontrol ediyoruz. Çünkü balıklar bu derelere gelip yumurtalarını bırakıyorlar ve savunmasız durumdalar. Balığımızı bu yaşam sürecinde koruyan jandarmamıza, güvenlik güçlerimize, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine yardımcı olmak amacıyla nöbetlerimizi 'kutsal göç' bitene kadar sürdüreceğiz. Karşılaştığımız kaçak avcılık olaylarını ve diğer olumsuzlukları güvenlik güçlerimize bildiriyoruz. Ayrıca vatandaşlarımız da bu dönemde balık almamaları ve tüketmemeleri konusunda bilgilendiriyoruz."

Gönüllülerden Ali Emrah Dağer ise balıklar için koruma nöbeti görevini üstlendiklerini kaydederek, "Bugün Erciş balık bendindeyiz. Van Gölü'nün incisi olan balıklarımızı dernek olarak korumaya çalışıyoruz. Güvenlik güçlerimize destek vermek istiyoruz. Endemik tür olan balığımızı gelecek nesillerimize aktarabilmemiz için korumamız gerekiyor. İnsanların bilinçsizce avlaması, balığın neslinin tehlikeye girmesine neden oluyor. Bu konuda farkındalığı artırmak ve kamuoyu oluşturmak için bunun gibi etkinlikler düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Muradiye, Van Gölü, Van, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gönüllüler, üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalleri için nöbet tutuyor - Son Dakika


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