Gönüllülerden gençlere konser

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezinde özlenen günlere dönülüyor.

Gençlik Merkezi Gönüllüleri tarafından Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezi bahçesinde düzenlenen konsere Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Gençlik Faaliyetleri Müdürü İbrahim Yener, Gençlik Merkezi Müdürü Rabia Bozkurt, liderler ve gençler katıldı. Müzikle birlikte coşan gençlerimiz gönüllerince eğlendiler. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı yaptığı açıklamada; "Özlediğimiz günlere dönüyoruz, gençlerimizi merkezlerimizde görmeyi çok özlemiştik. Bu etkinliği normalleşme sonrasında başlangıç kabul edersek, daha büyük daha güzel birçok etkinlikte gençlerimizle bir araya geleceğiz. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ