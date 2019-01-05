Son Dakika Haberleri: Gönüllülerden Lösemili Çocuklara Yardım

Gönüllülerden Lösemili Çocuklara Yardım

47 dakika önce

Samsun'da bir grup gönüllü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkolojisinde tedavi gören çocuk hastalar için maske, bez ve ıslak mendil yardımında bulundu.

Gönüllülerden Lösemili Çocuklara Yardım, System.String[]
Samsun'da bir grup gönüllü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkolojisinde tedavi gören çocuk hastalar için maske, bez ve ıslak mendil yardımında bulundu.

Sosyal medya üzerinden "Samsun Opel Team" adıyla bir araya gelen gönüllüler, lösemili çocuklar için "Bir Yudum Nefes" kampanyası düzenledi.

Kampanya çerçevesinde 50'şer lira bağış yapan gönüllülerden temin edilen destekle 6 bin 400 lira toplandı.

Maske, bez ve ıslak mendil alan gönüllüler, malzemeleri Dr. Öğretim Üyesi Gökhan İnat'a teslim etti.

Gönüllülerden Mert Türk, lösemili çocuklara yardım için sosyal medya üzerinden yardım kampanyasını düzenlediklerini söyledi.

Sosyal sorumluluk projelerinden birinin yardım kampanyası olmasını kararlaştırdıklarını belirten Türk, "Yardım talebi nakdi değil, ayni yardım şeklindeydi. Bizler de topladığımız yardımları maske, bez ve mama alımında kullanarak üç bölüm halinde teslim ettik. Amacımız çevremizdeki ihtiyaç sahiplerine yardımcı olabilmek, onların seslerini duyurabilmek. Destek veren herkese teşekkür ederiz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:04 Kaynak: AA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gelin Adayı Naz Mila'nın Sevgilisi Ortaya Çıktı! Danla Bilic'in Eski Hali Takipçilerini Şaşırttı!

"Tek Çarem Bu" Yazılı Notla 3 Yaşındaki Oğlunu AVM'de Terk Etti Akaryakıtçılar Kredi Kartından Komisyon Almayı Düşünüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 11:51:25. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gönüllülerden Lösemili Çocuklara Yardım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]