Gönüllülerden sağlık çalışanlarına maske ve siperlik üretimi - Son Dakika

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Gönüllülerden sağlık çalışanlarına maske ve siperlik üretimi
6 saat önce
Burdur'un Karamanlı ilçesinde, dikiş nakış kursu gönüllüleri sağlık ve güvenlik güçlerine destek olmak için siperlik ve maske üretimine başladı.
Burdur'un Karamanlı ilçesinde, dikiş nakış kursu gönüllüleri sağlık ve güvenlik güçlerine destek olmak için siperlik ve maske üretimine başladı.
Karamanlı Kaymakamı Adem Topaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğünce açılan kursta gönüllü kursiyerlerce ilk etapta 4 bin maske üreteceklerini söyledi.
Maskeleri öncelikle doktor ve hemşirelere dağıtacaklarını aktaran Topaca, "Daha sonra da kamu kurumlarına dağıtarak halkın maske ihtiyacını karşılamaya çalışacağız. Proje kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü robotik kodlama atölyesinde de 3D yazıcılarla yaklaşık 50 siperlik üretildi." bilgisini paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 01:03 Kaynak: AA
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