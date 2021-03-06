Gönüllülerden yaşlılara evinde ziyaret - Son Dakika

Gönüllülerden yaşlılara evinde ziyaret

06.03.2021 16:27

Gönüllülerden yaşlılara evinde ziyaret Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinde gönüllü olarak görev alan yaklaşık bin mahalle gönüllüsü genç, 10 günde Bursa'nın farklı noktalarındaki 3 bin haneyi ziyaret ederek 65 yaş ve üstü vatandaşlara moral verdi.

Gönüllülerden yaşlılara evinde ziyaret

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinde gönüllü olarak görev alan yaklaşık bin mahalle gönüllüsü genç, 10 günde Bursa'nın farklı noktalarındaki 3 bin haneyi ziyaret ederek 65 yaş ve üstü vatandaşlara moral verdi. Osmangazi ilçesinde Mahalle gönüllüleriyle 80 yaşındaki İsmail Amca'nın evine konuk olan Başkan Alinur Aktaş, öğrencisinden devlet memuruna kadar farklı kesimlerden gönüllülük hareketine katılan herkese teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Mahalle Gönüllüleri' uygulaması, bin kişilik dev bir orduya döndü. Evde bakım, gezici sağlık, turizm/rehberlik, itfaiye, zabıta, kenti güzelleştirme, temizlik faaliyetleri, akademik danışmanlık ve sosyal hizmetler gibi alanlarda gönüllü olarak hizmet eden gençler, daha önce de sahipsiz sokak hayvanlarına mama ve kulübe dağıtımı, cami ve meydanlarda kuş besleme, kan bağışı, okul boyama, çevre ve su tasarrufu duyarlılığı gibi etkinliklerde yer aldı. 'Mahalle Gönüllüleri' olarak sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 65 yaş ve üzeri vatandaşları evlerinde ziyaret eden gençler, 10 günde Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde toplam 3 bin 108 haneye uğradı. Büyükleri evlerinde ziyaret eden gençler, dilek ve temennilerini dinleyip çözüm konusunda yardımcı oluyor.

Mahalle Gönüllülerinin Osmangazi ilçesinde ziyaret ettiği 80 yaşındaki emekli öğretmen İsmail Hakkı Çubukçu'nun evine misafir olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hem gençlerle hem de kısıtlama sebebiyle evden çıkmayan İsmail Amca'yla sohbet etti. 1992 yılında emekli olduğunu söyleyen İsmail Hakkı Çubukçu, öğretmenlik yıllarında yaşadığı hatıraları misafirleriyle paylaştı. Salgının başladığı ilk günlerde Büyükşehir Belediyesi tarafından kendisine her gün sıcak yemek getirildiğini anlatan Çubukçu, daha sonra durumu daha kötü olanlara yemeklerin götürülmesini istediğini belirterek hassasiyetini dile getirdi.

İsmail Amca'ya bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür eden Başkan Aktaş, gençlerle de sohbet edip yaşadıkları ilginç anıları dinledi. Yıllarca öğretmenlik yaparak birçok öğrenci yetiştiren İsmail Hakkı Çubukçu'yu 'Mahalle Gönüllüleri'yle birlikte evinde ziyaret ettiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde başlayan bu hareketin çığ gibi büyüyerek bin sayısına ulaştığını dile getirdi. Öğrencilerin uzaktan eğitime devam ederken bir taraftan da gönüllü olarak bu faaliyetlerde yer aldığını anlatan Başkan Aktaş, "Tüm gönüllü kardeşime Bursalılar adına teşekkür ediyorum. Yaşadığımız şehre ve ülkeye vefadır bu. Yaklaşık 10 günde 3 binli sayıları geçtik. 4 bine doğru gidiyoruz. İsmail Hocama sağlıklı ömürler diliyorum. Gönüllülük kervanına katılan öğrencisinden devlet memuruna, hatta emeklisine kadar tüm arkadaşlara yürekten teşekkür ediyorum. Beraber sahip çıkarsak bu şehir güzelliğine güzellik katar" dedi.

İsmail Hakkı Çubukçu ise gençlerin ve Başkan Alinur Aktaş'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu tür ziyaretlerle insanın yalnız olmadığını hissettiğini dile getirdi.

Gönüllülerden yaşlılara evinde ziyaret
Gönüllülerden yaşlılara evinde ziyaret
Gönüllülerden yaşlılara evinde ziyaret
Gönüllülerden yaşlılara evinde ziyaret

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Gönüllülerden yaşlılara evinde ziyaret - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı Evli ve üç çocuk babası şahıs mezarlıkta ölü bulundu 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi? Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı
Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı         
17:53
Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu         
17:20
Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi         
17:14
Terör örgütü PKK üyesi 3 terörist örgüte gönderilen 2 milyon dolarla yakalandı Terör örgütü PKK üyesi 3 terörist örgüte gönderilen 2 milyon dolarla yakalandı         
16:43
Sergen Yalçın'ın sık sık hakemleri eleştirmesi Fatih Terim'i kızdırdı Sergen Yalçın'ın sık sık hakemleri eleştirmesi Fatih Terim'i kızdırdı         
15:59
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarsa da vatandaş dışarı akın etti, İstanbul'da trafik yoğunluğu %76'yı buldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarsa da vatandaş dışarı akın etti, İstanbul'da trafik yoğunluğu %76'yı buldu         
15:31
Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu         
14:29
Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş         
12:36
Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı         
11:23
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı         
11:16
Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı         
11:08
Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi         
11:07
Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı         
10:31
Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı         
10:08
Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi         
10:01
Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi         
09:58
Davutoğlu'nun yaptığı düzeltme Yunanistan'daki anısını anlatan Buket Aydın'ı zora soktu Davutoğlu'nun yaptığı düzeltme Yunanistan'daki anısını anlatan Buket Aydın'ı zora soktu         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 18:18:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gönüllülerden yaşlılara evinde ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei