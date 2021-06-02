Gönüllülerin desteği ile tatbikat - Son Dakika

Gönüllülerin desteği ile tatbikat

Gönüllülerin desteği ile tatbikat Tatbikat gereği Eskişehir'de deprem oldu, ekipler gönüllülerin de desteği ile harekete geçti Enkaz içindeki özel tasarlanmış mankenler, ekiplerin ortak çalışması sonucu başarıyla kurtarıldı Eskişehir Muharip Hava Komutanlığına bağlı ekip senaryo gereği...

Gönüllülerin desteği ile tatbikat

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Tatbikat gereği Eskişehir'de deprem oldu, ekipler gönüllülerin de desteği ile harekete geçti

Enkaz içindeki özel tasarlanmış mankenler, ekiplerin ortak çalışması sonucu başarıyla kurtarıldı

Eskişehir Muharip Hava Komutanlığına bağlı ekip senaryo gereği afetzedeler için çadır kurdu

Eskişehir'de nefes kesen arama kurtarma tatbikatı

AFAD Eskişehir İl Müdürü Recep Bayar:

"Afet durumunda ilk müdahale refleksi ve arama kurtarma gücümüzü ölçtük ve bilgilerimizi tazeledik"

ESKİŞEHİR - Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde, gönüllü arama kurtarma gruplarının da katıldığı bir enkaz arama tatbikatı düzelendi.

Eskişehir'de afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla her yıl gerçekleştirilen enkazda arama kurtarma tatbikatı bu yıl da AFAD koordinesinde gerçekleşti. Tatbikatta olası afet senaryosunda İl Afet Müdahale Planı'nın (TAMP-Eskişehir) işlerliği ve görev alacak hizmet gruplarının roller test edildi. Senaryo gereğince; 1 Haziran 2021 tarihinde saat 10.45'te Eskişehir merkezinde de hissedilen bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, meydana gelen depremin merkez üssünün Eskişehir merkez Odunpazarı ilçesi Orhangazi Mahallesi ve 5,2 büyüklüğünde olduğu açıklamasını yaptı. AFAD Başkanlığı, seviyenin 1 olması nedeniyle afete müdahalenin yerel imkanlar ölçüsünde AFAD ile koordineli olarak harekete geçilmesini İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ne duyurdu.

Enkaz altında kalanların tespit edilmesi, ilkyardım ve enkazdan çıkarma çalışmalarının yapıldığı tatbikat, filmleri aratmadı. Özel olarak tasarlanan tatbikat alanında bina enkazı içerisine yerleştirilen mankenler, ekiplerin ortak çalışması sonucu başarıyla kurtarıldı. Tatbikata AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün (UMKE ve 112 Ambulans Servisi) yanı sıra; gönüllülük esasıyla çalışan AKUT, DAK, OBAK, Büyük Ayı, ANDA arama kurtarma ekipleri, TRAC ve Kızılay Eskişehir Şube Başkanlığı katıldı. Ayrıca Eskişehir Muharip Hava Komutanlığı'na bağlı ekip de senaryo gereği afetzedeler için çadır kurdu.

"Gücümüzü ölçtük ve bilgilerimizi tazeledik"

Afet durumunda ilk müdahale refleksinin ve arama kurtarma gücünün ölçüldüğü tatbikatla ilgili bilgi veren AFAD İl Müdürü Recep Bayar, "Bizim her yıl afet ve acil durumlara hazırlık yapmak üzere paydaşlarımızla yaptığımız tatbikatlarımız oluyor. Bu yıl yaptığımız tatbikat Eskişehir'deki gücümüzü ölçmek ve bilgilerimizi tazelemek için yapılan yerel seviyede bir tatbikat. Tatbikata STK'lar, kamu kurum ve kuruluşlarımız, 26 TAMP planındaki 26 hizmet grubumuzun tamamı katılmış durumda. Bir kısmı fiziksel bir kısmı elektronik sistem üzerinden tatbikatımızı gerçekleştirdik" diye konuştu.

Arama Kurtarma, Eskişehir, AFAD, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 09:47 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gönüllülerin desteği ile tatbikat - Son Dakika
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