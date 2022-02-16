Gönüllülerin kurduğu barınaktaki yangında 4 köpek telef oldu - Son Dakika

Ankara'da bir derneğin gönüllüleri tarafından kurulan köpek barınağında yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre kapalı alanda tutulan 5 köpekten 4'ü telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Şehit Ali Mahallesi'nde Patiko Derneği gönüllüleri tarafından kurulan köpek barınağında yangın çıktı. Yangında kötü hava koşullarından dolayı kapalı alanda tutulan 5 köpekten sadece biri kurtarılabildi. Barınak çalışanları tarafından kurtarılan köpek tedavi altına alındı. Yangın sonrasında çökme riski taşıyan bina itfaiye ekipleri tarafından kontrollü olarak yıkıldı.

İçeride kalan köpeği kurtaran barınak çalışanı Ercan Kurtar, hayvanlarla beraber kaldığını belirterek, "Yangın başladığı anda direkt müdahale ettim, iki canı kurtarabildim. Daha sonrasında alevin yoğunluğundan içeriye giremedim. Çıkaramadım içeridekileri. Aşağıdaki köpekleri kurtardım iki tane ve kulübenin içerisinden çıkmayan bir köpek vardı onları çıkardım. Alev vurduğu için telden atmak zorunda kaldım. Yangın muhtemelen sobadan çıktı. Çünkü sobayı yakmıştık yavrular üşümesinler diye. 6 tane hayvan vardı, ikisini kurtarabildim. Kapıyı açar açmaz alev yüzüme vurdu, yine de ikisini kurtarabildim, diğerlerini kurtaramadım ne yazık ki" ifadelerini kullandı.

"Yanarak ölmektense dışarıda doğal olarak ölselerdi"

Köpeklerin ölümü nedeniyle üzgün olduğunu ifade eden Patiko Derneği yöneticisi İsmail Erdoğan, "Biz bu alanı yapalı 2 seneye yakın oldu. Bu alandaki hayvanların tamamı kurtarılmış, bakıma muhtaç, felçli, engelli ve yaşlı hayvanlardı. Bugün sabah saatlerinde bir yangın çıkmış. Yangının neyden kaynaklandığını bizler de bilmiyoruz. Şu an da ölen evladımız var mı bilmiyoruz. Dilerim ki ölenimiz yoktur. İtfaiye erleri bizleri içeriye sokmuyor. Ölen canlarımız varsa da şu an diyebilecek hiçbir şey yok. Keşke kurtarmasaydık da kaldıkları yerlerde canlarını yitirselerdi. Burada yanarak ölmektense dışarıda doğal olarak ölselerdi" açıklamasında bulundu.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Ankara Temsilcisi Tülay Danacıoğlu ise ümitlerinin azaldığını belirterek, "Arkamızda bulunan kapalı alanda felçli, gözü görmeyen, kulağı duymayan canlarımız ve küçük yavrularımız vardı. Onlar bu soğuk hava koşullarına dayanamayacağı için kapalı alanda tutuluyordu. Ne yazık ki yangın esnasında bir tanesi hariç hiçbirine ulaşılamadı. Şu an itfaiye ekipleri canla başla çalışıyorlar canlarımızı kurtarmak adına ama ne yazık ki ümitlerin tükendiği noktadayız. Ekipler tarafından can güvenliğini korumak amacıyla binaya giriş yasaklandı. Dolayısıyla içerideki canlardan çok fazla umudumuz yok. Söndürme çalışmalarının ardından bu binanın yıkımı gerçekleştirilecek" dedi. - ANKARA