Gönüllülük Alanında İşbirliği Protokolü İmza Töreni - Mehmet Muharrem Kasapoğlu
1 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanacak "Gönüllülük Alanında İşbirliği Protokolü İmza Töreni"ne katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:03 Kaynak: AA
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Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanacak "Gönüllülük Alanında İşbirliği Protokolü İmza Töreni"ne katıldı.
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