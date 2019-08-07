Son Dakika Haberleri: Gönüllülük Alanında İşbirliği Protokolü İmza Töreni - Mehmet Muharrem Kasapoğlu
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Gönüllülük Alanında İşbirliği Protokolü İmza Töreni - Mehmet Muharrem Kasapoğlu

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanacak "Gönüllülük Alanında İşbirliği Protokolü İmza Töreni"ne katıldı.

Gönüllülük Alanında İşbirliği Protokolü İmza Töreni - Mehmet Muharrem Kasapoğlu, System.String[]
Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanacak "Gönüllülük Alanında İşbirliği Protokolü İmza Töreni"ne katıldı.
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Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:03 Kaynak: AA
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