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Gönüllülük Federasyonu kuruldu

6 saat önce

Gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla 6 derneğin bir araya gelmesiyle kurulan Gönüllülük Federasyonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı.

Gönüllülük Federasyonu kuruldu, System.String[]

Gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla 6 derneğin bir araya gelmesiyle kurulan Gönüllülük Federasyonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı.

Gönüllülük Federasyonu Genel Başkanı Erol Öztamur, Ankara Panora Sanat Merkezi'nde yaptığı konuşmada, bu federasyonun gönüllülük faaliyetlerinde yer almış ve başkaları için bir şeyler yapma amacı olan insanlar tarafından kurulduğunu söyledi.

Bu vesileyle kadın sorunları, çevre duyarlılığı, engelli ve dezavantajlı gruplar gibi birçok farklı temada neler yapabileceklerini görme fırsatı elde ettiklerini belirten Öztamur, gönüllülük kavramının, birtakım faaliyetlerin içine sıkıştırılmasını istemediklerini vurguladı.

Erol Öztamur, şunları kaydetti:

"Biz artık gönüllülüğün bir faaliyet değil bir yaşam tarzı olması için bu federasyonu kurduk. Gönüllü kavramını kokteyllerden, pahalı otellerden sokaklara taşıyan kişileriz ve yine bu alanın içinde bulunmak isteyenlere bu duyguları aktarmak istiyoruz. Amacımız toplumdaki tüm bireylerin gönüllülük faaliyetleri içinde yer almasını sağlamak."

Öztamur, 42 ilde 20 bin gönüllüyle faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Bu federasyon ve gönüllülerin asıl amacı başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere tüm dünyanın gönüllülük ve iyilikle geleceğe ulaşmasını sağlamak." dedi.

Ankara, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:56 Kaynak: AA
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