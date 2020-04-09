Gönüllülük Öğretmeninden evde kalan aile ve çocuklara tavsiyeler - Son Dakika

" Türkiye'nin gönüllülük öğretmeni" olarak tanınan, öğretim görevlisi ve yazar İnal Aydınoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde geçirilen bu süreçte eşler arasındaki sevgi, saygı ve hoşgörünün, aile ve çocuk arasındaki ilişkide sevgi ve yardımlaşmanın önemini vurgulayarak, çiftlere, ebeveynlere ve çocuklara tavsiyelerde bulundu.

Aydınoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle evde kalınan süreçte, toplumun temeli olan ailenin çocuklara örnek bir yaşam göstermeleri, onlara sevgi, saygı, dayanışma ve paylaşma gibi değerleri anlatmaları gerektiğini belirtti.

Bu değerleri benimsetebilmek için temel kuralın ailenin bu değerler içinde yaşaması olduğunu aktaran Aydınoğlu, anne ve babanın sağlıklı iletişim kurmasının, birbirine yakınlık ve sevgi göstermesinin ve çocuklarına örnek davranışlar sergilemesinin çocuğun ileride çevresiyle daha olumlu ilişkiler kurmasını sağlayacağını kaydetti.

Aydınoğlu, çocuk ile iletişimde dürüst olmanın iletişimin temel kuralı olduğuna işaret ederek, "Ebeveynler çocuklarıyla ilişkilerinde öncelikle onların hangi bakış açısıyla yaşama baktıkları, dünyayı nasıl anlamlandırdıklarını bilmelidir. Çocuğun dünyaya bakış açısını keşfedebilmek, öncelikle onu dinlemeyi gerektirir. Ebeveynler çocuğun gözüyle dünyayı görebilmelidir. Bunu yapabilmek için de anne ve babaların çocuklarıyla empati kurması gerekir. Empati yeteneğinin gelişmiş olması, karşılıklı anlayış için çok önemlidir. Çocukların da bu dönemde kendi sorumluluklarını yerine getirip aynı zamanda aile içinde yapılan aktivitelerde yer alması, kendilerini geliştirmeleri açısından oldukça faydalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Çiftler aralarındaki iletişimi artırmalı"

İnal Aydınoğlu, evli çiftlerin ise bu süreçte birbirlerini daha fazla dinlemeleri gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Evlilik kolay şey değildir. Çatışmalar sıklaştıkça en basit sorunlar bile büyütülür. Çözüm üretmeyen her davranış iletişim bozukluğunu artırır. Gerginlikler çoğalır. Eşler arasında yabancılaşma başlar. İlişkide ve evlilikte çatışma artar. Aynı evde yaşayan çiftler birbirlerine sessiz davranarak, birbirlerini yok edip evliliklerinin anlamını da kaybediyor. Çözüm, evliliğin mutluluk içinde sürmesidir. Çiftler aralarındaki iletişimi artırmalıdır."