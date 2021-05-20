Goodyear, 2 filo anlaşmasına daha imza attı - Son Dakika

Lastik üreticisi Goodyear, 2 filo anlaşmasına daha imza attı.

Şirket açıklamasına göre, Bayburt Grup ve Ziver Holding'in filoları, bundan böyle yola Goodyear lastikleri ile çıkacak.

Goodyear'ın anlaşma imzaladığı, mevcut iş hacmi ve makina parkı ile Türkiye genelinde ilk 5'te yer alan en büyük filolardan olan Bayburt Grup'un, grup şirketleri ve ortaklarıyla yıllık alımları yaklaşık 6 bin adedi buluyor. Goodyear, imzalanan iş birliği doğrultusunda 2021'in ilk yarısı itibarıyla Bayburt Grup'un tek lastik tedarikçisi oldu.

Ziver Holding ise Ziver İnşaat Maden ve kara yolları haricinde, havacılıktan turizme, gıda sektöründen sigortaya dek birçok sektörde faaliyet gösteriyor. Artan iş hacmi doğrultusunda filosunu büyüten Ziver Holding de Goodyear'dan ilk siparişlerini mart ayında alarak hızlı tedarik ve satış sonrası hizmetlerden duyduğu memnuniyeti aktardı. Goodyear, halihazırda Ziver Holding filosunun tek lastik tedarikçisi olarak çalışmalarını sürdürüyor. Araç sayısı 300'ün üzerinde olan Ziver Holding'in, grup şirketleriyle birlikte araç sayısı 2 bin 500'e yaklaşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear Lastikleri Ticari Lastikler Direktörü Temel Doğanay, Bayburt Grup ve Ziver Holding gibi alanında güçlü ve iş hacmi büyük filolar tarafından tercih edilmekten dolayı büyük gurur ve mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Goodyear'ın Bayburt Grup ve Ziver Holding ile ayrı ayrı imzaladığı iş birliği anlaşmaları bizim için çok önemli. Bu iki önemli başlangıcın, uzun yıllar sürecek iş birliğine dönüşeceğine ve her iki firmayla aramızdaki bu sinerjinin çalışmalarımıza daha büyük verimlilik olarak yansıyacağına inancımız tam. Sektörün mihenk taşlarından biri olan Goodyear, kilometre başı düşük maliyet ve düşük yakıt tüketimi sağlayan lastikleriyle markalara filolarında büyük avantaj sunmaya devam edecek."