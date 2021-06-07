Goodyear, 2020 global faaliyet raporunda kurumsal sorumluluklara bağlılığın altını çiziyor

Goodyear Tire & Rubber Company, kurumsal sorumluluk performansı faaliyet raporunu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, devam eden Kovid-19 salgınından kaynaklanan zorluklara karşın rapor, şirketin 2020 yılında etik ve sürdürülebilir süreç, malzeme ve programlara bağlılığının sürdüğünü ortaya koyan eylemlerin bir özetini sunuyor. Şirket, raporda, kurumsal sorumluluklara bağlılığın önemine vurgu yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear Tire & Rubber Company Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Richard J. Kramer, "2020 yılında Goodyear'ın iş ortakları her zamankinden daha çevik ve esnek olarak, doğrudan iş ihtiyaçlarını yerine getirdi ve müşterilerimize, ilk müdahale ekiplerine ve önemli görevler üstlenen çalışanlara hizmet sağladı. Güvenlik, kalite, dürüstlük ve sorumluluk konularına bağlılığımızda bizi birleştiren kurumsal sorumluluk ilkelerimizi içeren Goodyear Better Future çerçevesi, çalışmalarımıza yön vermeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Goodyear'ın 2020 raporu, "sürdürülebilir tedarik", "sorumlu operasyonlar", "gelişmiş mobilite" ve "örnek şirket kültürü" olmak üzere "Better Future" çerçevesinin esas unsurlarını temel alıyor.

Raporda, öne çıkan bazı konular şöyle:

"Sürdürülebilir tedarik: Goodyear 2020 yılında petrolden türetilmiş yağlar yerine soya yağı içeren dördüncü tüketici lastiği ürün grubunu piyasaya sürdü. Soya yağı, ıslak ve kuru koşullarda ve kış koşullarında yol tutuşun korunmasında önemli bir performans özelliği olarak düşük sıcaklıklarda lastiğin kauçuk bileşiğinin esnek olmasına yardımcı olan biyolojik temelli yenilenebilir bir kaynak olarak öne çıkıyor.

Sorumlu operasyonlar: 2020 yılında çevre üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Goodyear, operasyonlarında, 2010 yılına oranla sera gazı emisyonları yoğunluğunda yüzde 20, enerji yoğunluğunda yüzde 19 ve su yoğunluğunda yüzde 55 azalma sağladı.

Gelişmiş mobilite: Goodyear, 2020 yılında yakıt verimliliğini artırmaya devam ederek 2005 değerlerine kıyasla küresel tüketici lastiği portföyü içerisinde yuvarlanma direncini yüzde 31, lastik ağırlığını yüzde 8,1 azalttı. Ayrıca, cesur teknoloji hedefleri belirleyen Goodyear, 2027 yılına kadar tüm Goodyear lastiklerin veri aktarımı ve sensör kullanımına uygun olmasını ve 2030 yılına kadar yüzde 100 sürdürülebilir malzemelerden, bakım gerektirmeyen lastikler geliştirmeyi hedefliyor.

Örnek şirket kültürü: 2020 yılında Goodyear'ın Çalışan Kaynakları Grubu (ERG) üyesi iş ortaklarının sayısı artmaya devam ederken, bugün 7 ERG dünya genelinde 3 bini aşkın üye ve 32 şubeyle faaliyet gösteriyor."