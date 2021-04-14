Goodyear, AFI KLM E&M'nin Boeing 737 filosu için tek lastik tedarikçisi oldu - Son Dakika

Goodyear, AFI KLM E&M'nin Boeing 737 filosu için tek lastik tedarikçisi oldu

14.04.2021 12:25
Goodyear, AFI KLM E&M'nin Boeing 737 filosu için tek lastik tedarikçisi oldu, System.String[]

Goodyear, Air France Industries KLM Engineering & Maintenance'nin (AFI KLM E&M) 130'un üstünde uçaktan oluşan Boeing 737 NG filosu için tek lastik tedarikçisi oldu.

Goodyear, Air France Industries KLM Engineering & Maintenance'nin (AFI KLM E&M) 130'un üstünde uçaktan oluşan Boeing 737 NG filosu için tek lastik tedarikçisi oldu.

Goodyear'den yapılan açıklamaya göre, KLM ve Transavia, gelecek 10 yıl boyunca 737 NG uçaklarında Goodyear Flight Leader lastiklerinin sağladığı yüksek güvenilirlik ve kapasiteden faydalanacak.

Goodyear'ın Tilburg'da bulunan kaplama tesisinin Schiphol'daki ana havalimanına yakın bir konumda olması, müşterilerin beklentilerini karşılamak adına hızlı ve verimli müşteri hizmetleri sağlanmasına olanak tanıyor.

Goodyear Flight Leader çapraz kuşaklı lastiklerin benzersiz kord gövdesi şekli, lastiğin ömrü boyunca karşılaştığı basınç ve gerilimin azaltılmasına yardımcı oluyor. Üstün dış lastik tasarımıyla da desteklenen ürün, çok çeşitli çalışma koşullarında yüksek performans gösterebiliyor. Ürünün özel bir bileşimden oluşan diş tasarımı ve büyük temas alanı, farklı pist türlerinde kullanılmasını sağlayacak çok yönlülüğü sunuyor. Burun lastiği ve ana lastikler için olmak üzere iki boyutu olan Goodyear Flight Leader'in birim başına hız derecelendirmesi ise 225 miles per hour (MPH) olarak belirlendi.

Dünyanın ilk pnömatik uçak lastiğini ürettiği 1909 yılından bugüne Goodyear'ın sürekli ilerleme tutkusu, yeni ve kaplanmış lastik kalitesi şirketin dünyanın en büyük uçakları için lastik geliştirme faaliyetleri dahil olmak üzere önde gelen ticari, askeri ve genel havacılık amaçlı uçak üreticilerinin tercih ettiği lastik tedarikçisi olmasını sağladı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Goodyear Aviation EMEA Genel Müdürü Loic Ravasio konuya ilişkin olarak şunları kaydetti:

"AFI KLM E&M ile yakın bir iş birliği yapmaktan ve KLM ile Transavia 737 NG filolarına çok yönlü ürün gruplarımızdan Flight Leader sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Gelişim hedefimiz, müşterilerimize sınıfında en iyi kalite ve hizmeti sunmak. Bu yüzden her iniş önemli. KLM ve Transavia'nın çok yönlü faaliyetlerini desteklerken, genel maliyet kontrolünü optimize etmelerine yardımcı olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

AFI KLM E&M Kıdemli Başkan Yardımcısı Ton Dortmans ise "Goodyear Flight Leader'ın, 737 NG filomuzda olağanüstü performans göstereceğine ve kaplama yenileme özelliğiyle sürdürülebilirlik hedeflerimizi destekleyeceğine inancımız tam." ifadesini kullandı.

Boeing 737, Goodyear, Uçak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Goodyear, AFI KLM E&M'nin Boeing 737 filosu için tek lastik tedarikçisi oldu - Son Dakika Ekonomi


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