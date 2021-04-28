Goodyear, Avrupa Le Mans Serisi sezon açılışında 26 aracın lastik tedarikçisi oldu - Son Dakika

Goodyear, Avrupa Le Mans Serisi sezon açılışında 26 aracın lastik tedarikçisi oldu

28.04.2021 11:11
Goodyear, Avrupa Le Mans Serisi sezon açılışında 26 aracın lastik tedarikçisi oldu, System.String[]

Avrupa Le Mans Serisi'nde (ELMS) 42 araçtan 26'sında Goodyear lastikleri kullanılıyor.

Avrupa Le Mans Serisi'nde (ELMS) 42 araçtan 26'sında Goodyear lastikleri kullanılıyor.

Goodyear açıklamasına göre, LMP2 kategorisi 17 Nisan hafta sonu itibarıyla Avrupa Le Mans Serisi (ELMS) açılış turunda start aldı.

Büyük bir rekabet içinde geçen yarışlar kapsamındaki üç klasmanın ikisinde araçlar sadece Goodyear'a güvendiler. LMP2 ve LMGTE klasmanlarındaki tüm araçlarda Goodyear lastikleri kullanılacak.

Açıklamaya göre, 4 saatlik Barselona yarışıyla start alan Avrupa Le Mans Serisi'nin yeni sezonu, Red Bull Ring (Avusturya), Le Castellet (Fransa), Monza (İtalya), Spa-Francorchamps (Belçika) ve Portimao (Portekiz) pistlerindeki dayanıklılık yarışlarıyla devam ediyor.

Geçen yıl LMGTE kategorisindeki tüm araçların ve bazı LMP2 takımlarının lastik tedarikçisi olan Goodyear, bu yıl ise iki kategorinin yanı sıra FIA World Endurance Championship (WEC) ve 24 saatlik Le Mans LMP2 klasmanının tek lastik sağlayıcısı konumunda bulunuyor. ELMS genel klasman şampiyonluğu için mücadele eden en üst düzey klasman olan LMP2, bu hafta sonu 13 takımın 16 araçla yarıştığı kıyasıya bir mücadeleye sahne olacak.

Barselona yarışında LMP2 ekipleri Goodyear'ın A tipi (yumuşak) ve C tipi (orta-artı) slick lastiklerin yanı sıra, yağış durumunda ara ve ıslak zemin lastiklerini kullandılar. İkinci turdan itibaren, ELMS ve WEC arasında denklik sağlamak için C tipi lastikler kullanıldı ve bu durum, aynı zamanda 24 saatlik Le Mans yarışına da katılacak bazı ELMS takımları için büyük önem arz ediyor.

Yoğun bir rekabete sahne olan LMGTE klasmanı, Porsche, Ferrari ve AstonMartin gibi yarışa hazırlanmış otomobiller ve en az onlar kadar etkileyici bir katılımcı listesine ev sahipliği yaptı. Dokuz aracın hepsi, iki slick modeli, bir ara model ve bir ıslak zemin modeli olmak üzere yeni Goodyear ürün grubundan faydalandı.

"Yeni desen, yapı ve bileşiklerle ara ve ıslak zemin lastikleri tümüyle yeni ürünler"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear Dayanıklılık Programı Müdürü Mike McGregor, takımların yüksek bastırma kuvveti sağlayan konfigürasyonlar ve A tipi lastikler kullanabilecek olması nedeniyle, Barselona ayağının bu sezonun en yüksek tempolu LMP2 yarışlarından biri olduğunu belirtti.

İkinci turdan itibaren ve her WEC yarışında takımların viraj alma hızını düşüren, ancak düz sürüş hızını artıran Le Mans tarzı aerodinamik kiti taşıyacağını bildiren Mcgroger, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla, Le Castellet ve Monza yarışları hızlı dönüşleri ve uzun düzlükleriyle oldukça keyifli olacak. Barselona'da ekstra bastırma kuvvetinin dönüş hızlarını artıracak olması nedeniyle daha yumuşak A tipi lastikler tercih edildi. LMGTE klasmanının seviyesi her yıl artmaya devam ediyor. 2021 yılında tümüyle yeni bir ürün grubu getirip, her takıma A tipi (yumuşak) ve B tipi (orta) slick lastikler veriyoruz. Daha yumuşak yapıdaki A tipi lastikler, havanın daha serin olduğu zamanlarda takvimdeki her piste uygun olacak biçimde tasarlandı. Yeni desen, yapı ve bileşiklerle ara ve ıslak zemin lastikleri tümüyle yeni ürünler."

McGregor, Goodyear'ın bu yıl çok çeşitli takımlarla çalışacağını, Barselona'ya geçen yılın ELMS yarışlarına kıyasla daha fazla araç, personel ve lastikle gittiklerini belirtti.

Pit alanında çalışan 14 mühendisin olduğunu ve bunun da her mühendis için iki araç anlamına geldiğini aktaran McGregor, "Çalışmanın boyutlarının yanı sıra genel olarak sağladığımız destek de artış gösterdi. ELMS'de rekabet artıyor. Bunu LMP2 ve LMGTE pilotlarında da görebiliyorsunuz. Bu sezon için ve Avrupa'nın en iyi dayanıklılık yarışı ekiplerinden bazılarıyla çalışacağımız için heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Avusturya, Goodyear, Portekiz, Belçika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Goodyear, Avrupa Le Mans Serisi sezon açılışında 26 aracın lastik tedarikçisi oldu - Son Dakika


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