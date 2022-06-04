Goodyear çevreyi korumak için öncü adımlar atıyor

Goodyear, bir yandan lastik ömrünü uzatmak için soya yağı, pirinç kabuğu ve kül silika gibi alternatif ham maddeler üzerinde Ar-Ge çalışmaları yürütürken bir taraftan da ömrünü tamamlayan lastiklerin daha verimli, yararlı ve daha az atık oluşturacak şekilde yeniden kullanımına yönelik çalışmalar yapıyor.

Goodyear'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, çevreye verdiği değeri gerçekleştirdiği önemli çalışmalarla gösteriyor.

Bu kapsamda, sürücülerde iklim değişikliğine dair bilinç oluşturmayı ve farkındalık yaratmayı hedefleyen firma, karbondioksit salımının azaltılması için tedarikçiler ve iş birliği yapılan markalarla ortak hedefler ve süreçler belirliyor ve takibini yapıyor.

İklim değişikliği kaynaklı risk analizleri ile de daha uzun süreli ve sürdürülebilir planlamalar yapmayı amaçlayan Goodyear, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki tesislerinde 2022 yılının sonuna kadar yüzde 100 yenilenebilir enerji tedarikine yönelik çok aşamalı planının ilk adımında Avrupa ve Türkiye'deki tesislerinde yenilenebilir enerjiye geçecek.

Yaklaşık 700 bin megavatsaat yenilenebilir enerji satın alan şirket, Fransa, Almanya, Lüksemburg, Polonya, Slovenya, Türkiye ve Hollanda'daki üretim tesislerinin sürdürülebilir elektrikle faaliyet göstermesini sağlayacak. Böylece şirketin karbon ayak izi 260 bin tona kadar düşecek.