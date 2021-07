Goodyear'dan bayram tatili için yola çıkacaklara öneriler - Son Dakika

Goodyear, bayram tatili için yola çıkmadan önce sürücülerin ve yolcuların güvenle yolculuk yapmaları için önerilerini paylaştı.

Goodyear açıklamasına göre, 9 günlük bayram tatili için milyonlarca kişi araçlarıyla yola çıkmayı planlıyor. Türkiye'nin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına yapılacak yolculuklar bu bayram tatilinde de kalabalık ve yoğun geçecek. Goodyear da bayram tatili için yola çıkmadan önce sürücülerin ve yolcuların güvenle yolculuk yapmaları için gereken önerileri sıraladı.

Buna göre, açıklamada şu tavsiyelerde bulunuldu:

"Aracınızı servise götürün, kontrol ettirin. Yola çıkmadan aracınızın periyodik bakımını yaptırmayı unutmayın. Lastiklerinizi kontrol edin. Lastiklerinizin uygun çalışma koşullarında olduğundan emin olmanız güvenli ve rahat bir yolculuk için büyük önem taşır. Lastiklerinizin mevsime ve yol koşullarına uygun, en doğru lastikler olduğundan emin olun. Yalnızca lastik dişlerinizi yıpranmaya karşı kontrol etmekle kalmayın, (yüklü) aracın ihtiyaçlarını karşılamaya uygun, doğru basınçta ayarlanmış olduğundan da emin olun. Eğer aracınıza karavan, yük vagonu ya da tekne vagonu bağlıyorsanız, çekme kancası ve arka ışıklar ile diğer gerekli öğelerin çalışmasını sağlayan elektrik devreleriyle, karavan ya da vagonunuzun lastiklerinin de uygun olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Trafik yoğunluğunu dikkate alın. Yolculuğa çıkmak için çoğunluğun tercih etmediği zamanları seçin. Tatilin ikinci günü yola çıkmak veya gece yol almak trafikten daha az etkilenmenizi sağlayabilir. İyi dinlenin, bu hem sürücüler hem de yolcular için geçerlidir. Özellikle tanımadığınız yollarda ya da yoğun trafikte uzun bir sürüşün fiziksel olarak ne kadar yorucu olduğunu asla küçümsemeyin. Sürücüler sürüş esnasında iyi dinlenmiş ve çevrelerinin tamamen farkında olmalıdırlar. Yorgun olmayan yolcular da araç içerisindeki stresi azaltmakta önemli bir unsurdur."

"Çocukları da yolculuğa hazırlayın"

Çocukların da yolculuğa hazırlanması gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Uzun yolculukların çocuklar açısından kabusa dönmemesi için yolculuk sırasında oynayabilecekleri oyunları almayı unutmayın. Rahat uyuyabilmeleri için seyahat yastığı, güvenlik açısından yaşlarına göre çocuk koltuğu, istedikleri anda ulaşabilmeleri için oyuncak, yiyecek, su konulabilecek koltuk arkası çocuklu ailelerin unutmaması gereken diğer detaylardır. Hazırlıklarınızı tamamlayın. İhtiyacınız olan her şeyi yanınıza aldığınızdan, evinizden sorunsuz ayrıldığınızdan emin olun. Aracınızı sürerken sorunları çözmek için yapacağınız stresli telefon görüşmelerinin ya da geri dönmek zorunda kalma ihtimalinin önüne geçmenizin yolu budur. Bir seyahat listesi hazırlamak da yardımcı olacaktır. Rotanıza hakim olun, navigasyon harika bir uygulama, ama sürüş süresi, gireceğiniz yollar ve muhtemel mola yerleriniz hakkında seyahat öncesi küçük bir araştırma yapmak, stresinizi büyük oranda azaltacaktır. Yolunuzu parçalara ayırın, tüm yol güvenlik kuruluşları uzun yolların 'tek lokmalık' yollara bölünmesi tavsiyesinde bulunur. Her birkaç saatte bir mola vermek sürücünün dikkatini yoğunlaştırmasına yardımcı olur. Ağır ya da yağlı yemeklerin getirdiği doygunluk (ve yorgunluk) hissinden kaçınmak için hafif öğünler yiyin ve bol bol su için. Aynı şey yolcularınız için de geçerli, ara sıra yürüyüş yapma fırsatı bulmaları hem yolcuları hem de sürücüyü daha mutlu kılacaktır. Direksiyon başına sırayla geçin, mümkünse başka bir sürücüyle yola çıkın ve varana kadar sırayla araç sürün. Böylece her bir sürücü mola vermiş olacak ve dikkatlerinin yoğunluğu artacaktır. İkinci bir sürücü tehlikeli durumlarda yolcu koltuğundan sizi uyararak da yardımcı olabilir."