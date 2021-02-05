Goodyear'dan iş makinesi filoları için yeni lastik serisi - Son Dakika

Goodyear'dan iş makinesi filoları için yeni lastik serisi

05.02.2021 19:14
Goodyear'dan iş makinesi filoları için yeni lastik serisi, System.String[]

Goodyear, yol dışı lastikleri ürün grubunun en yeni üyesi RH-4A+ lastikleri pazara sundu.

Goodyear, yol dışı lastikleri ürün grubunun en yeni üyesi RH-4A+ lastikleri pazara sundu.

Ekstra derin E-4+ diş derinliği ve yüksek bir net-brüt diş örüntüsü ile optimize bir ayak izi basıncı sunan bu lastikler, değiştirilmeden uzun kullanım süresi sağlıyor.

Yeni Goodyear RH-4A+ ağır iş makinesi lastikleri; Durawall Technology özelliği, daha geniş damak tasarımı ve daha yüksek kalıplanmış jant genişliği ile artırılmış yanak dayanıklılığı ve yanal denge, yüksek net-brüt oranına sahip diş örüntüsü ve E-4+ diş derinliğiyle daha uzun değiştirilmeden kullanım süresi ve kesilmelere karşı koruma ve sırt merkezinin bölünmüş yapısı, omuzlardaki cepler ve omuz parçalarının yan çentikleri sayesinde düşük çalışma sıcaklığı gibi özelliklere sahip.

Dünya genelinde madencilik alanında faaliyet gösteren müşterilerden elde edilen saha sonuçları, RH-4A+ modelinin RM-4B+ modeline kıyasla yüzde 12 daha uzun hizmet süresi sağladığını ortaya koyuyor.

Düşük saat başı işletim maliyetinin maden operatörleri için çok önemli bir gereksinim olduğunu vurgulayan Goodyear Küresel Yol Dışı Lastik Ürün Grubu Saha Mühendisliği Müdürü Eric Matson, şunları söyledi: "Müşteriler aynı zamanda zorlu, sert zemin koşullarında uzun saatler boyunca kesilmeye karşı dirençli ve mükemmel çekiş sağlayan lastik sırtı ve gövde gibi diğer performans faydaları da bekliyor. Yeni RH-4A+, bu faydaları sağlayarak madencilik filolarının üretkenliklerini optimize etmesine ve işletim maliyetlerini düşürmesine olanak tanıyor."

RH-4A+ şu anda Goodyear'ın dünya genelindeki yetkili yol dışı lastik bayilerinde 59/80R63, 46/90R57 ve 27.00R49 boyutlarıyla satışa sunuluyor. Bu lastikler, kullanım koşullarına göre özelleştirilen dış lastik yapıları ve Goodyear'ın patentli lastik dişi bileşikleriyle satışa sunuluyor.

Bunun yanı sıra, Goodyear'ın EMTrack lastik performansı izleme yazılımı, RH-4A+ kullanıcılarına lastiklerin özelliklerini takip ederek işletme maliyetlerini düşürme fırsatı veriyor. EMTrack, maden ocağı operatörlerinin, yeni RH-4A+ dahil olmak üzere lastiklerinin performansını takip ederek rotasyon ve değişim zamanlarını önceden belirlemesine ve stoklarını yönetmesine olanak tanıyor.

Madencilik, Goodyear, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Goodyear'dan iş makinesi filoları için yeni lastik serisi - Son Dakika


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