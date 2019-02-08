Son Dakika Haberleri: Goodyear Finans Direktörü Hubert Milesseau Oldu

Goodyear Finans Direktörü Hubert Milesseau Oldu

41 dakika önce

Goodyear İberya Finans Direktörü Hubert Millasseau, Goodyear Lastikleri T.A.Ş Finans Direktörü oldu.

Goodyear Finans Direktörü Hubert Milesseau Oldu, System.String[]
Goodyear İberya Finans Direktörü Hubert Millasseau, Goodyear Lastikleri T.A.Ş Finans Direktörü oldu.

Hubert Millasseau, Goodyear'a 2007 yılında EEMEA FP&A Müdürü olarak katıldı, 2010 yılında Orta Doğu & Afrika Finans İş Ortağı ve 2012 yılında da Orta Doğu & Afrika Finans Direktörü olarak çalıştı. 2015 yılında İberya Finans Direktörü rolüne atanan Millasseau, Madrid'de görev yaptı.

Millasseau, Goodyear'a katılmadan önce Fransa'da turizm ve telekomünikasyon sektörlerinde finans alanında farklı görevlerde bulundu.

French ICS Bégué Finance School Muhasebe Bölümü mezunu olan Hubert Millasseau, Neoma Business School MBA Yüksek Lisans derecesine sahip. (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:57 Kaynak: DHA

Afrika, Orta Doğu, Goodyear, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Facebook, Blockchain Startupı Chainspace'i Satın Aldı Erdoğan'ın "Halk Sebze Geliyor" Açıklamasının Ardından Fiyatlar Düştü

Gucci Tartışılan Siyah Kazağını Satıştan Kaldırdı, Özür Diledi Ihlamurun Kilosu 200 Liraya Satılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 11:38:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Goodyear Finans Direktörü Hubert Milesseau Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]