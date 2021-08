Goodyear, ilk yarıda ağır vasıta lastikleri pazarında sektör ortalamasının üzerinde büyüdü

Goodyear Lastikleri Ticari Lastikler Direktörü Temel Doğanay, 2021'e hızlı bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Goodyear olarak ilk 6 ayda ticari lastikler yenileme pazarındaki büyümenin çok üzerinde bir satış artışı kaydettik." ifadesini kullandı.

Doğanay, yaptığı yazılı açıklamada, Goodyear olarak geçen yıl Türkiye pazarında salgının getirdiği olumsuz koşullara rağmen satışlarını artırmayı başardıklarını kaydetti.

2021'e de hızlı bir başlangıç yaptıklarını belirten Doğanay, Goodyear olarak ilk 6 ayda ticari lastikler yenileme pazarındaki büyümenin çok üzerinde bir satış artışı kaydettiklerini bildirdi.

Doğanay, "Orijinal ekipman olarak adlandırdığımız ticari araç üreticilerine yaptığımız satışları da eklediğimizde toplamda ticari lastikler satışlarımızı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 40 artırdık. Bağımsız araştırma şirketi tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre ise 2021 yılının ilk 6 ayında ticari lastikler pazarında son kullanıcılara en çok satışı yapılan ikinci üretici Goodyear Lastikleri oldu. Bağlı olduğumuz EMEA bölgesinde göstermiş olduğumuz yüksek satış performansı dikkati çekici boyutlara ulaştı. 2021'in ikinci yarısında da öncelikli olarak yeni müşteriler ve filolar kazanmak için çalışmalarımızı sürdürecek ve servis kalitemizi daha da artıracağız." ifadelerini kullandı.

Kendilerini sadece bir lastik üreticisi ya da satıcısı olarak değil, müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik çözüm ve hizmetler üreten bir çözüm ortağı olarak gördüklerini aktaran Doğanay, başarılarının altında yatan nedenin son kullanıcı odaklı yaklaşımları olduğunu vurguladı.

"Düşük havalı lastik kullanımı yüzde 4'e kadar akaryakıt tüketimini düşürebilir"

Temel Doğanay, anlaşmalı olarak çalıştıkları filolarda en düşük kilometre başı lastik maliyetini sağlamaya odaklandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Goodyear, teknoloji yatırımlarında da pazardaki lider markalardan biri. Önümüzdeki dönemde filoların operasyonel giderlerini düşürecek yeni teknoloji ve çözümlere artarak yatırım yapacağına inanıyoruz. Bu amaçla Proactive Solutions adında bir marka yarattık. Bu marka altında Goodyear TPMS adı altında lastik basınç sensörleri, Goodyear Fleet Tracker adı altında araç takip sistemleri ve Goodyear Drive Over Reader adı altında ise Goodyear tarafından üretilen eşi benzeri olmayan bir filo çözümünü müşterilerimize sunuyoruz. Yine 2021 yılının ilk yarısında Avrupa'da Goodyear Drive Point adında yeni bir garaj içi lastik inceleme çözümünü piyasaya sürdük.

Türkiye'de ise ilk aşamada Drive Over Reader denen çözümümüze odaklandık ve maliyetlerini düşürmek isteyen lastik bakım operasyonlarını iyileştirmek isteyen filolarımıza büyük avantajlar sağlayacağını düşünüyoruz. Drive Over Reader ekipmanı lastiklerin hava basıncı ve diş derinliklerini araçların durmasına gerek olmaksızın ve manuel herhangi bir ölçüm yapılmaksızın sensörler yardımıyla ölçen garaj içi bir yüksek teknoloji çözümüdür. Yaptığımız saha incelemelerinde filolarda önemli bir düşük hava sorunu ile karşılaştık. Düşük havalı lastik kullanımı yüzde 4'e kadar akaryakıt tüketimini artırıp yüzde 15'e kadar lastik kilometre ömrünü düşürebilir. Drive Over Reader çözümümüzle büyük filolarımızın bu maliyetlerini düşürmeyi ve lastik bakım süreçlerini iyileştirmeyi hedefliyoruz."

Doğanay, Türkiye ve gelişen ülkeler için geliştirdikleri Goodyear Kmax Cargo ve Goodyear Kmax Extreme serileri ile ilgili filolardan çok olumlu bildirimler aldıklarını, Goodyear haricinde Fulda, Sava ve Kelly markalarıyla da farklı segmentlerde farklı bütçeleri olan müşterilere en uygun kilometre başı maliyeti sunduklarını bildirdi.

Doğanay, "Bu markalarımızın performansını kanıtlamış lastikleri ile yıllardır Türkiye pazarında müşterilerimiz tarafından tercih ediliyoruz. 2021 yılının ilk yarısında pazara yeni Sava 5 serisi ve yeni Fulda Regio 3 serisi ürünlerimizi sunduk. Yılın ikinci yarısında Sava 5 ve Fulda Regio 3 lastiklerimizin de pazar payımıza olumlu katkılar yapacağını düşünüyoruz. Kelly markamız ise ana üreticilerin pazarladığı bütçe segment markalar arasında yıllardır lider konumda. Fiyatının çok üzerinde bir kalite seviyesi sunduğumuz bu markamızda yeni ebatlar ile müşterilerimize alternatif yaratmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.