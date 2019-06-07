Son Dakika Haberleri: Google, 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı doodle yaptı
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Google, 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı doodle yaptı

1 saat önce

Google, 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na özel logo hazırladı.

Google, 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı doodle yaptı, System.String[]
Google, 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na özel logo hazırladı.
Google ana sayfasında, bu yıl 8'incisi düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası için hazırlanan doodle yer alıyor.
Fransa'nın ev sahipliğinde bugün başlayacak ve 7 Temmuz'a kadar devam edecek organizasyonda, 24 takım 6 grupta mücadele edecek.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:42 Kaynak: AA
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