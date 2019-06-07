Google, 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı doodle yaptı
1 saat önce
Google, 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na özel logo hazırladı.
Google
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:42 Kaynak: AA
, 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na özel logo hazırladı.
Google ana sayfasında, bu yıl 8'incisi düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası için hazırlanan doodle yer alıyor. Fransa
'nın ev sahipliğinde bugün başlayacak ve 7 Temmuz'a kadar devam edecek organizasyonda, 24 takım 6 grupta mücadele edecek.
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