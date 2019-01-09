Google'ın Duvara Resim Çizebilen Robotu ve Eşzamanlı Tercüme Yapabilen Yazılımı İlgi Gördü
1 saat önce
Google'ın duvara resim çizebilen robotu ve eşzamanlı tercüme yapabilen yazılımı ilgi gördü.
Google
'ın duvara resim çizebilen robotu ve eşzamanlı tercüme yapabilen yazılımı ilgi gördü
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:45 Kaynak: Youtube
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