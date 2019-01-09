Son Dakika Haberleri: Google'ın Duvara Resim Çizebilen Robotu ve Eşzamanlı Tercüme Yapabilen Yazılımı İlgi Gördü

Google'ın Duvara Resim Çizebilen Robotu ve Eşzamanlı Tercüme Yapabilen Yazılımı İlgi Gördü

1 saat önce

Google'ın duvara resim çizebilen robotu ve eşzamanlı tercüme yapabilen yazılımı ilgi gördü.

Google'ın duvara resim çizebilen robotu ve eşzamanlı tercüme yapabilen yazılımı ilgi gördü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:45 Kaynak: Youtube

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