Son Dakika Haberleri: Google, 8 Mart İçin Mobil Oyun Dünyasının Kadın Kahramanlarını Ön Plana Çıkardı

Google, 8 Mart İçin Mobil Oyun Dünyasının Kadın Kahramanlarını Ön Plana Çıkardı

39 dakika önce

Google, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel olarak tasarladığı uygulama sayfasında oyun dünyasına katkı sağlayan kadınları ve kadın oyun karakterlerini ön plana çıkardı.

Google, 8 Mart İçin Mobil Oyun Dünyasının Kadın Kahramanlarını Ön Plana Çıkardı, System.String[]
Google, Android işletim sisteminin resmi uygulama mağazası olan Play Store'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel bir sayfa oluşturdu. 'Değişime ilham verenler' başlığı ile açılan sayfada mobil oyun dünyasında adından fazlasıyla söz ettirmiş bazı kadın eli değen oyunlar ve güçlü kadın karakterlerin başrolde olduğu oyunlar yer alıyor.




Google'ın, Değişime ilham verenler ile ilgili yaptığı açıklamada, "Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için, oyun sektöründe adından söz ettiren kadınların eli değmiş favori oyunlarımızı ve güçlü kadın karakterlerle oynanabilecek oyun seçkimizi paylaşıyoruz. Hemen oynamaya başla, değişime ilham ver." ifadelerine yer verildi.

Oyunların Arkasındaki Kadınlar başlığı altında yer alan oyunlardan bazıları şu şekilde;

Monument Valley 2



Symphony



Burly Men at Sea



AdVenture Capitalist



Furistas Cat Cafe



80 Days



Korkusuz Kadın Kahramanlar başlığı altında yer alan oyunlardan bazıları şu şekilde;

Light a Way



Dandara



OPUS: Rocket of Whispers



Legend of the Skyfish



Lost Journey (Dreamsky)



Necromancer



Parallyzed



Vikings: an Archer's Journey



Ankora

Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:00 

Dünya Kadınlar Günü, Google, Teknoloji
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