Google, 8 Mart İçin Mobil Oyun Dünyasının Kadın Kahramanlarını Ön Plana Çıkardı
39 dakika önce
Google, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel olarak tasarladığı uygulama sayfasında oyun dünyasına katkı sağlayan kadınları ve kadın oyun karakterlerini ön plana çıkardı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:00
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