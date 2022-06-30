Google, 9 yıl sonra platformlar arası anlık mesajlaşma hizmeti Hangouts'u kapatıyor. Teknoloji devi, kullanıcılardan Ekim 2022'de tanıtılan Google Chat'e geçmelerini istiyor.

Google, bugünden itibaren Hangouts mobil kullanıcılarına Gmail veya Chat uygulamasında Chat'e geçmelerini isteyen uygulama içi uyarılar göndermeye başladı. Ayrıca, Hangouts Chrome uzantısını kullanan kişilerden web üzerinde Chat'e geçmeleri veya Chat web uygulamasını yüklemeleri istenecektir. Ayrıca web üzerinde Gmail'de Hangouts kullanan kişiler, önümüzdeki ay Gmail'de Chat'e yükseltilecek.

İlk olarak 2013'te tanıtılan Hangouts, bu yılın Kasım ayında kullanımdan kaldırılacak ve bundan önce Google, kullanıcıların tüm verilerini indirmesini istiyor.

Google, 9 Yıl Sonra Hangouts'u Kapatma Kararı Aldı

Şirket, çoğu kullanıcı için konuşmaların otomatik olarak Hangouts'tan Chat'e taşınacağını açıkladı. Ancak yine de "Hangouts verilerinin bir kopyasını saklamak isteyen kullanıcılardan Hangouts Kasım ayında kullanıma sunulmadan önce verilerini indirmek için Google Takeout'u kullanmalarını" istediğini söyledi.

Google ayrıca web üzerinde Hangouts'un bu yılın sonuna kadar kullanılabilir olmaya devam edeceğini açıkladı.

Google Chat, Hangouts'un geliştirilmiş bir sürümüdür ve yan yana düzenleme ile Dokümanları, Slaytları veya E-Tabloları Düzenle gibi bir dizi yeni özellik sunar. Ayrıca konuya dayalı iş birliği için ayrılmış bir yer olan Spaces'ı da bünyesinde içerir. Sohbetler, grupların ve ekiplerin fikirlerini paylaşmasına, belgeler üzerinde çalışmasına ve dosyaları ve görevleri tek bir yerden yönetmesine olanak tanır.

Google, blog yayınında "Chat'in geleceği için büyük hedeflerimiz var ve önümüzdeki aylarda doğrudan arama, Spaces'ta hat içi ileti dizisi oluşturma ve birden çok görüntüyü paylaşma ve görüntüleme yeteneği gibi daha da fazla özellik göreceksiniz" dedi.