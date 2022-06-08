Google'a bir şok daha: Pixel 6a satışa çıkmadan ikinci ele düştü!

Geçtiğimiz ay düzenlenen I/O 2022 konferansında yeni ürünlerini tanıtan Google, son dönemde can sıkan olaylarla karşı karşıya kalıyor. Şirketin etkinlikte vitrine çıkardığı Pixel 6a ve Pixel 7 serisi hakkında günden güne yeni sızıntılar ortaya çıkmaya başladı. Son olarak Google Pixel 6a, Facebook Marketplace'te listelendi.

Google Pixel 6a, ikinci ele düştü

Google I/O 2022'de tanıtılan Pixel 7 modelinin prototipi, geçen hafta eBay'de açık artırma yoluyla satışa çıktı. Kısa bir süre sonra Pro'nun canlı görüntüsü de Slashleaks tarafından paylaşıldı. Birkaç gün sonra ise TikTok'ta Pixel 6a'nın kutu açılış videosu ortaya çıktı. Son olarak aynı cihaz, Facebook Marketplace'te satışa kondu.

Google Pixel 6a, 21 Temmuz'da ABD ve Japonya'da ön siparişe açılacak. 28 Temmuz'da ise genel satışına çıkacak. Ancak çıkışına daha bir aydan fazla olmasına rağmen Facebook Marketplace'te listelendi. Akıllı telefonun ilanı daha sonra kaldırıldı, ancak yeni görüntülerin ortaya çıkmasını engelleyemedi.

Google açıkladı: Chrome artık çok daha hızlı