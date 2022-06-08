Google'a bir şok daha: Pixel 6a satışa çıkmadan ikinci ele düştü! - Son Dakika
Üye Girişi

Google'a bir şok daha: Pixel 6a satışa çıkmadan ikinci ele düştü!

08.06.2022 00:12
Google'a bir şok daha: Pixel 6a satışa çıkmadan ikinci ele düştü!

Google I/O 2022'de tanıtılan Pixel 6a modeli, henüz satışa çıkmadan ikinci ele düştü. Öte yandan cihazla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Geçtiğimiz ay düzenlenen I/O 2022 konferansında yeni ürünlerini tanıtan Google, son dönemde can sıkan olaylarla karşı karşıya kalıyor. Şirketin etkinlikte vitrine çıkardığı Pixel 6a ve Pixel 7 serisi hakkında günden güne yeni sızıntılar ortaya çıkmaya başladı. Son olarak Google Pixel 6a, Facebook Marketplace'te listelendi.

Google Pixel 6a, ikinci ele düştü

Google I/O 2022'de tanıtılan Pixel 7 modelinin prototipi, geçen hafta eBay'de açık artırma yoluyla satışa çıktı. Kısa bir süre sonra Pro'nun canlı görüntüsü de Slashleaks tarafından paylaşıldı. Birkaç gün sonra ise TikTok'ta Pixel 6a'nın kutu açılış videosu ortaya çıktı. Son olarak aynı cihaz, Facebook Marketplace'te satışa kondu.

Google'a bir şok daha: Pixel 6a satışa çıkmadan ikinci ele düştü!

Google'a bir şok daha: Pixel 6a satışa çıkmadan ikinci ele düştü!

Google Pixel 6a, 21 Temmuz'da ABD ve Japonya'da ön siparişe açılacak. 28 Temmuz'da ise genel satışına çıkacak. Ancak çıkışına daha bir aydan fazla olmasına rağmen Facebook Marketplace'te listelendi. Akıllı telefonun ilanı daha sonra kaldırıldı, ancak yeni görüntülerin ortaya çıkmasını engelleyemedi.

Google açıkladı: Chrome artık çok daha hızlı

İşlemciTensör, 5 nanometreEkran6.1 inç büyüklük, 1080×2400 çözünürlük, 60Hz, 424 ppiRAM6GB/8GBDepolama128Kamera12 Megapiksel geniş açı + 12.2 Megapiksel ultra geniş açıÖn kamera8 MegapikselVideo4K 60fps- 1080p 240 fps ve HDRİşletim SistemiAndroid 12Batarya4410 mAh, 30W hızlı şarjBoyutlar152.2 x 71.8 x 8.9 mm/ 178 gramSIMNano SIM ya da eSIMDiğerEkran altı parmak izi sensörü

Google Pixel 6a modelinin ülkelere göre fiyatları;

ABD449 dolarJaponya417 dolarKanada464 dolarBirleşik Krallık489 dolarAvustralya519 dolarİrlanda477 dolarAlmanya477 dolarFransa477 dolarİtalya477 dolarİspanya477 dolarSingapur538 dolarTayvan469 dolar

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefon, beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
500
New York borsası yükselişle kapandı New York borsası yükselişle kapandı Web3 Nedir ve Nasıl Çalışacak? Web3 Nedir ve Nasıl Çalışacak?
Kaynak: Shiftdelete

Tam Gemi Şok Denemeleri, Facebook, Google, eBay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Google'a bir şok daha: Pixel 6a satışa çıkmadan ikinci ele düştü! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
00:19 Litvanya galibiyeti sonrası Stefan Kuntz'dan Halil Dervişoğlu açıklaması geldi
23:45 Ümit Özdağ, "askerlik yapmadı" iddiasına paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi
23:41 Çöpe atılan domates ve salatalık görüntüleri tepki çekmişti! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
23:33 A Milli Takım, deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup etti
23:28 İmamoğlu'nun 24 ilçede toplam 35 yeni okul spor salonunun açılışını yapmasıyla ilgili konuşan AK Partili Göksu: Kurdele belediyeciliği
23:18 U18 Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı! Tolunay Kafkas'a tepki yağdı
22:34 Güldür Güldür Show'da bu kez 6'lı masayla ilgili skeç hazırlandı
22:32 Litvanya maçında Doğukan Sinik şov yaptı! Attığı iki golle üstünlüğü getirdi
21:59 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 85-76 mağlup etti
21:47 Burak Yılmaz Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı canlı yayında koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 00:26:54. #1.13#
SON DAKİKA: Google'a bir şok daha: Pixel 6a satışa çıkmadan ikinci ele düştü! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement