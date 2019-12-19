Google'a erişim sorunu: Türkiye dahil 20'yi aşkın ülkede Google'a erişim sağlanamıyor - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Google'a erişim sorunu: Türkiye dahil 20'yi aşkın ülkede Google'a erişim sağlanamıyor - Son Dakika Dünya

Google'a erişim sorunu: Türkiye dahil 20'yi aşkın ülkede Google'a erişim sağlanamıyor

6 saat önce

İnternet arama motoru Google'a ve Google'ın çatı şirketi Alphabet'e bağlı YouTube ve Gmail gibi hizmetlere sabah saatlerinde Türkiye ve Balkanlar'daki bazı ülkelerde erişim sıkıntısı yaşandı.

Google'a erişim sorunu: Türkiye dahil 20'yi aşkın ülkede Google'a erişim sağlanamıyor, System.String[]

İnternet arama motoru Google'a ve Google'ın çatı şirketi Alphabet'e bağlı YouTube ve Gmail gibi hizmetlere sabah saatlerinde Türkiye ve Balkanlar'daki bazı ülkelerde erişim sıkıntısı yaşandı.

Erişim sorunu yer yer devam ediyor.

İnternet sitelerine erişimi gösteren bazı online platformlarda paylaşılan haritalardan Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Manisa, Antalya, Konya, Samsun, Trabzon ve Mersin'de sıkıntılar yaşandığı görülüyor.

Türkiye'nin dışında Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Sırbistan dahil 20'yi aşkın ülkede de erişim sorunları yaşandığı görülüyor. Erşimin sıkıntılarının rapor edildiği ülkeler, Balkanlar bölgesinde yoğunlaşmış durumda.

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter üzerinden, "Google servislerinde global bir sorun (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir. Türkiye'deki operatörlerimizde bir sorun bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Alphabet, Türkiye, Google, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:10 
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