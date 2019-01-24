Google'a Fransa'dan En Büyük Kişisel Veri Gizliliği İhlali Cezası

Google
'a Fransa
'da Ceza Kesildi, Kişisel Verilerin Gizliliği İhlali
Google'a Fransa'da GDPR ihlalinden para cezası kesildi. Google'a Fransa'dan EN BÜYÜK Kişisel Veri Gizliliği İhlali CEZASI. Google, Fransa'da GDPR – Kişisel Verilerin Gizliliği Kanunu'nun ihlal ettiği gerekçesiyle 50 Milyon Avro para cezasına çarptırıldı. The CNIL; Google'ın veri izni politikalarının kolayca erişilebilir veya şeffaf olmadığını söyledi.
Fransa'nın veri koruma düzenleyicisi CNIL, GDPR yükümlülüklerine uymadığı için Google'a 50 milyon Euro para cezası verdi (yaklaşık 56,8 milyon ABD
doları). Bu Avrupalı bir regülatör tarafından kesilmiş büyük GDPR İhlali Cezalarından biri. Geçtiğimiz Mayıs ayında yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Gizliliğini Düzenleyen Kanun – GDPR'a teknoloji devinin uymadığını tespit ettiğini açıkladı.
CNIL, cezaların Google'ın kullanıcılara veri izni politikaları hakkında yeterli bilgi sağlamadığı ve onlara bilgilerin nasıl kullanıldığı konusunda yeterli kontrol sağlamadığı için verildiğini söyledi. Düzenleyiciye göre, bu ihlaller henüz arama devi tarafından giderilmedi. GDPR'ye göre, şirketlerin, bilgilerini toplamadan önce kullanıcının "gerçek rızasını" almaları gerekir; bu, insanların çekilmesi kolay olan açıkça kabul edilme sürecini onaylaması anlamına gelir.
Bu ilk GDPR Cezası Değil!
50 milyon avroluk para cezası büyük görünse de; bir şirketin daha ciddi suçlar için yıllık küresel cirosunun maksimum yüzde dördü kadar para cezasına; çarptırılmasını sağlayan GDPR tarafından izin verilen maksimum sınırlara kıyasla oldukça küçük.
Bugüne kadar kesilen en büyük GDPR Para Cezası ancak ilk ceza bu değil. Geçtiğimiz Aralık
ayında bir Portekizli Hastane Personeli hasta kayıtlarına ulaşmak için sahte hesaplar kullandıktan sonra, 400 Bin Euro Para cezasına sırf bu nedenle çarptırılmıştı. Almanya
'da ise sosyal medya ve sohbet servisi şifreleri düz metin halinde sakladığı için Kasım ayında 20 Bin Euro Para Cezası aldı. Avusturya
'da yerel bir işletme, kamusal alanı çeken bir güvenlik kamerasına sahip olduğu için; geçen yıl ekim ayında 4.800 Euro para cezasına çarptırıldı.
Bir para cezasına yanıt veren bir Google sözcüsü; şirketin, insanların bekledikleri "yüksek şeffaflık ve kontrol standartlarını" karşılamaya "derinden bağlı" olduğunu söyledi. Ayrıca Google, yedi Avrupa ülkesinde tüketici grupları tarafından, konum takibinde "aldatıcı uygulamalar" olarak iddia ettikleri şeyler nedeniyle GDPR gizlilik ihlalleriyle suçlandı.
Google'a Fransa'dan EN BÜYÜK Kişisel Veri Gizliliği İhlali CEZASI